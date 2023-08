Italia ya baraja los candidatos a entrenador: hay dos caras nuevas

La inesperada dimisión de Roberto Mancini, que ha dejado libre el banquillo de Italia a menos de un año para la Eurocopa 2024, ha generado un terremoto en la federación italiana (FIGC) que, ahora, tiene que decidir con celeridad su reemplazo, siendo Luciano Spalletti y Antonio Conte los principales candidatos al puesto.



En próximo 9 de septiembre Italia juega contra Macedonia del Norte en busca de la clasificación a la Eurocopa como vigente campeona del torneo. Después de no clasificarse para el Mundial de Qatar 2022, precisamente por una derrota ante Macedonia del Norte, la clasificación al torneo continental es más necesaria que nunca.

Dos candidatos, según señala la prensa italiana, están por encima del resto de opciones: Spalletti y Conte. Dos perfiles y caracteres diferentes, pero muy contrastados en el fútbol italiano. Spalletti se presenta como la opción favorita para la opinión popular después de su gran éxito con el Nápoles la pasada temporada. El problema con su fichaje es una clausula que tiene con el conjunto partenopeo, por la que la FIGC debería abonar 3 millones de euros al club que preside Aurelio De Laurentiis.



La Federación podría tratar de convencer al mandatario para que no ejerciera la clausula sobre Spalletti al tratarse de un tema con la selección italiana y no una negociación con otro club. La otra opción que maneja la FIGC es la vuelta de Antonio Conte al banquillo 'azurro', ese que ya dirigió durante dos temporadas (2014-16), llegando a los cuartos de final de la Eurocopa 2016.



El exentrenador está libre después de que separar sus caminos con el Tottenham el pasado 26 de marzo. Por su parte, el ya exseleccionador apuntó a través de un comunicado que su macha fue una decisión personal, aunque diversos medios a nivel internacional señalan que habría aceptado una propuesta para ser el nuevo seleccionador de Arabia Saudí.



"Mi renuncia como entrenador de la selección nacional fue una elección personal. Agradezco al presidente Gravina por su confianza, junto con todos los miembros de la FIGC. Saludo y agradezco a todos mis jugadores y aficionados que me han acompañado en estos 5 años. Llevaré la victoria extraordinaria de la Eurocopa 2020 siempre en mi corazón. Fue un honor", expresó Mancini.



La decisión de quién será el nuevo entrenador no se hará esperar, tal y como informó la FIGC en el comunicado de la dimisión de Mancini. "Teniendo en cuenta los importantes y próximos compromisos para las eliminatorias de la UEFA Euro 2024, la FIGC comunicará el nombre del nuevo seleccionador nacional en los próximos días", reza el escrito.



EFE