Francia no sale de escándalos: presuntas denuncias de acoso

El informe provisional de un organismo oficial sobre la gestión en la Federación Francesa de Fútbol (FFF) denuncia un "ambiente sexista y violento", "disfunciones" a nivel interno y un presidente "que dejó que la situación se degradara".



El documento, entregado este lunes a los dirigentes federativos pero filtrado por medios franceses, cuestiona no solo al apartado presidente de la FFF, Noël Le Graët, sino también a la directora general, Florence Hardouin, en el puesto desde 2013. "Le Graët no tiene ya la legitimidad necesaria para administrar y representar al fútbol francés", sentencia.

El informe de la Inspección General de la Educación, el Deporte y la Investigación (IGESR) había sido solicitado por el Ministerio del Deporte ante la cascada de informaciones sobre el mal funcionamiento interno de la Federación y, sobre todo, las denuncias contra Le Graët por acoso sexual presentadas por varias trabajadoras de la FFF o mujeres que trabajan en el mundo del fútbol.



El texto señala "una actitud problemática de Le Graët hacia las mujeres que puede calificarse como mínimo de sexista". Le Graët, de 81 años y en el puesto desde junio de 2011, fue apartado de la presidencia de la federación el pasado 11 de enero. Además del presidente, el informe apunta a la forma "muy autoritaria" de Hardouin de ejercer su trabajo, asumiendo competencias que no le correspondían, dentro de una relación "tóxica" con Le Graët, de quien critica "la deriva de un poder solitario sin regulación interna".



Las disfunciones se acentuaron durante el Mundial 2018, que ganó Francia, en un período en el que Hardouin "concentró poderes superiores" a los de otros directores generales federativos. Todo ello no quita que el dúo Le Graët-Hardouin logró "enderezar de forma indiscutible la federación a nivel financiero y deportivo", gracias entre otros motivos al aumento de los ingresos por derechos de transmisión por televisión, añade el informe.



La FFF señaló en un comunicado que el presidente interino, Philippe Diallo, recibió el informe provisional y que no anunciará conclusiones o medidas hasta que reciba el texto definitivo.



EFE