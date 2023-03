Pedri fue dado de baja en España: problemas para el Barcelona

El centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri' no disputará los dos próximos partidos de la selección española, que desconvocó al jugador canario de forma oficial a causa de los problemas físicos con los que terminó el entrenamiento de este viernes con el equipo azulgrana.



Para sustituir a Pedri, el seleccionador, Luis de la Fuente, valorará "en las próximas horas" si llamar a otro jugador para completar su primera convocatoria desde que sustituyó en el cargo a Luis Enrique Martínez.

Pedri concluyó la sesión de trabajo del Barcelona con malas sensaciones y el equipo médico del club azulgrana no quiere correr riesgos con el internacional español, que se lesionó hace un mes durante el partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa que disputó ante el Manchester United en el Camp Nou.



Desde entonces, Pedri ha estado de baja y todavía no tiene el alta de una lesión en el recto anterior del muslo derecho. Este jueves, completó parte de la sesión de entrenamiento y este viernes sus sensaciones no fueron buenos, por lo que se perderá el clásico ante el Real Madrid y los dos próximos encuentros de la selección española, contra Noruega y Escocia.



EFE