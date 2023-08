Ecuador y Alfaro llegaron a un acuerdo: así cancelaron la deuda

La Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA determinó que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) debe abonar al técnico argentino Gustavo Alfaro una suma de 2 millones de dólares, en concepto de salarios pendientes del exseleccionador y de su equipo técnico, según informaron a EFE fuentes inmersas en el litigio.



En el seno de la FEF hay conformidad con la decisión ya que esa cifra corresponde con lo que la institución consideraba que se le adeudaba a Alfaro por remuneraciones pendientes.

En declaraciones realizadas a radio La Red en marzo pasado sobre el litigio abierto entonces con Alfaro, el presidente de la FEF, Francisco Egas, indicó que tenían la disposición de "cumplir con la deuda", pero no con la cantidad que el exseleccionador reclamaba y que ascendía a aproximadamente al doble.



"La cifra que ellos solicitan no es real, está equivocado. De todo lo que ellos dicen asumo que se le debería la mitad", señalaba Egas sobre una cantidad exigida por Alfaro y su equipo que, según las mismas fuentes involucradas en el litigio, rondaba los 5 millones de dólares.



El técnico argentino inició este litigio con la FEF después de no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato, después de participar con 'La Tri' en el Mundial de Qatar 2022.



Alfaro fue seleccionador de Ecuador desde agosto de 2020 hasta finales de 2023, un periodo de tres años y medio en los que, en un tiempo récord, armó un competitivo equipo con muchos jóvenes talentos que le permitieron acabar tercero en las eliminatorias y llevar a Ecuador a disputar la cuarta Copa del Mundo en su historia.



