¿En qué va la demanda de Chile que podría dejar a Ecuador sin Mundial?

Todo marcha a contrarreloj. Lo sabía Chile, cuando interpuso la demanda contra Ecuador que tiene en vilo su participación en el Mundial de Catar, y lo saben todos los protagonistas, que tienen, literalmente, el corazón en la mano, a la espera de un fallo definitivo.

¿Y cuándo habrá una decisión? Esa es la gran pregunta. Al admitir la demanda y pedir argumentos a Ecuador y a Perú, el otro país que está involucrado en la discusión, la FIFA tenía dos plazos: una hasta la última semana de mayo, que ya no se cumplió, y otro hasta la segunda semana de junio como fecha límite, lo que sí terminará ocurriendo.



Los abogados defensores de Ecuador cuentan con que el próximo viernes debe hacer un fallo definitivo, calculando precisamente esos plazos.



Ahora, ¿qué podría decidir? Vale recordar que la demanda de Chile señala que la Federación Ecuatoriana (FEF) inscribió para ocho partidos de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar al jugador Byron Castillo, quien, tal como se probó ante la justicia ecuatoriana, mintió sobre su nacionalidad, que no es del hermano país sino de Colombia.



Con Castillo en el campo, Ecuador sumó 14 de los 26 puntos que le dieron un cupo directo a la Copa Mundo por lo cual, según explicó el conocido abogado brasileño Eduardo Carlezzo, representante de Chile, tiene tres objetivos: "esperamos que Byron Castillo sea expulsado del fútbol profesional. En seguida, pedimos la aplicación del artículo 22 que le dé a Chile los puntos de los partidos contra Ecuador, de manera que FIFA declare que Chile ocupe la cuarta posición de las eliminatorias. Y como una medida sancionatoria a la FEF, la exclusión del Mundial de 2026", dijo al diario Redgol.



Pero no significa que esté garantizado el cumplimiento de todas esas peticiones. En rigor, si la FIFA encontrara válidos los argumentos de Chile, no necesariamente le daría los puntos sino que modificaría la tabla final de posiciones, sacando de carrera a Ecuador, dando a Perú el cupo directo y entregando el cupo al repechaje al clasificado, que sería Colombia. El tema es que el colombiano Castillo no jugó ningún partido contra Colombia y eso, para los expertos, afectaría la aspiración nacional.



Un segundo camino es que la FIFA encuentre válida la demanda chilena, pero no comprometa el cupo al Mundial sino que, como en su momento explicó el abogado Andrés Charria, "lo más probable es que el caso termine en una sanción importante para el jugador y una multa para la Federación Ecuatoriana por las posibles fallas en la verificación de la información".



A su turno, el abogado español Rafael Alonso puso sobre la mesa una tercera salida, que se usa en su país: "aquí el plazo de reclamación de una alineación indebida es al segundo día, si lo ves 5 días después no puedes hacer nada. Si no reclama un rival o un tercer interesado (que podría ser el caso de Perú) esos partidos quedan inamovibles", dijo, con lo cual podría no considerarse ningún argumento sino solo la extemporaneidad de la demanda.



El tema aquí son los tiempos: si el fallo se conoce hasta el viernes será solo tres días antes del repechaje que, por ahora, disputarán Perú y Australia. Sería poco probable, aunque no imposible, que faltando tan poco tiempo la FIFA pretenda reprogramar el repechaje, que ya va corrido por todas las complicaciones del calendario. La logística sería complicadísima, aunque ya Chile y Colombia hayan avanzado nombrando entrenadores en los últimos días (Néstor Lorenzo en el caso de la FCF). Los juristas no lo ven muy viable.



El último caso es que la decisión final, sea dando la razón a Chile pero no sacrificando el cupo a Ecuador, o encontrando inválidos los mismos e inmodificable la tabla de posiciones de Conmebol, lo cierto es que lo que se espera es que la decisión sea apelada primero ante el Comité de Apelación de la propia FIFA y después ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de Lausana, proceso que duraría más de seis meses y finalizaría después del 18 de noviembre, cuando comienza el Mundial de Catar. ¿Darán los tiempos? El balón está en campo de la FIFA.