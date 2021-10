¿Cumplen con el 500%? Así llega Uruguay para el duelo contra Colombia

Al igual que pasa con Colombia, la Selección de Uruguay se jugará la vida en esta triple jornada de Eliminatorias. No solo recibe a los cafeteros (rival directo) sino que además tendrá que visitar a la Argentina y a Brasil (líderes por amplia diferencia de la competición).



Para ello, el entrenador Óscar Washington Tabárez tiene a disposición a sus mejores piezas, destacando principalmente el regreso de Luis Suárez y Edinson Cavani, dos de los mejores delanteros del continente.



Por lo anterior, vale la pena revisar los números de cada uno de los 26 citados. Sus duelos disputados desde que comenzaron las ligas europeas hasta sus números individuales.





PORTEROS



Fernando Muslera: 15 partidos disputados con Galatasaray de Turquía. Ha recibido 21 goles y acumula 4 vallas invictas.

Martín Campaña: 7 partidos disputados con Al-Batin de Arabia Saudita. Ha recibido 8 goles y acumula 2 vallas invictas.

​Sergio Rochet: 4 partidos disputados con Nacional de Uruguay. Ha recibido 3 goles y acumula una valla invicta.





DEFENSAS



Diego Godín: 6 partidos disputados con Cagliari. Después de una lesión de rodilla que lo sacó dos partidos, llega a las Eliminatorias con tres duelos al hilo (dos titularidades y un ingreso desde el banco).

​José María Giménez: 8 partidos disputados con Atlético de Madrid. 6 fueron en LaLiga y 2 en Champions League, todos como titular. Los únicos dos partidos que se ha perdido ha sido por decisión técnica.

Sebastián Coates: 10 partidos disputados con Sporting de Lisboa. 8 fueron en la Liga NOS, uno en Copa y otro en Champions. Es el capitán y referente de su equipo.

​Joaquín Piquerez: 9 partidos disputados con Palmeiras de Brasil. 6 fueron por el Brasileirao y 3 en Copa Libertadores. Suma una asistencia.

​Ronald Araújo: 9 partidos disputados con el FC Barcelona. 7 fueron en LaLiga y dos en Champions League. Viene siendo titular indiscutido y suma un gol.

Matías Viña: 7 partidos disputados con la Roma, club que lo acaba de fichar. 5 fueron por Serie A y 2 por Conference League, todos como titular. Suma una asistencia.

​Martín Caceres: 5 partidos disputados con Cagliari, club que lo acaba de contratar (estaba libre). Todos los duelos han sido por Serie A y alterna titularidad con suplencia. Suma una asistencia.

​Giovanni González: 6 partidos disputados con Peñarol de Uruguay. 4 de ellos por la liga local y dos por Copa Sudamericana, en todos fue titular. Es pieza fundamental de su equipo.

MEDIOCAMPISTAS



Nahitan Nández: 7 partidos disputados con Cagliari, todos por Serie A. Es titular indiscutido de su equipo y acumula tres tarjetas amarillas.

Lucas Torreira: 4 partidos disputados con Fiorentina, equipo que lo acaba de fichar. Poco a poco se va ganando un lugar en el once titular.

Rodrigo Bentancur: 7 partidos disputados con Juventus. 5 por Serie A y 2 por Champions League. Salvo en dos cotejos, siempre fue titular. Suma dos asistencias.

Matías Vecino: 7 partidos disputados con Inter de Milán. 5 por Serie A y 2 por Champions League. Casi en todos los duelos ingresó desde el banco de suplentes. Suma un gol.

Federico Valverde: 10 partidos disputados con Real Madrid. 8 por LaLiga y 2 por Champions League. Titular indiscutido de su equipo. Suma una asistencia.

Fernando Gorriarán: 8 partidos disputados con Santos Laguna de México, todos por el torneo local. Suma dos goles en 630 minutos jugados.

Nicolás de la Cruz: 10 partidos disputados con River Plate, todos por el torneo local. Suma cuatro goles y una asistencia. Después de una lesión muscular, encadenó cinco duelos consecutivos como titular.

Facundo Torres: 6 partidos disputados con Peñarol de Uruguay. 4 de ellos por la liga local y dos por Copa Sudamericana, en todos fue titular. Acumula un gol y cinco asistencias. Figura indiscutida de su club.

Giorgian De Arrascaeta: 14 partidos disputados con Flamengo de Brasil. 11 fueron por el Brasileirao y 3 en Copa Libertadores. Suma dos goles y siete asistencias. Otro de los que son referentes en su club.





DELANTEROS



Brian Rodríguez: 8 partidos disputados con Los Ángeles FC de la MLS, equipo que recién lo contrató. Suma dos goles y una asistencia en 536 minutos jugados. El pasado 26 de septiembre sufrió una lesión en el muslo y desde entonces no juega.

Luis Suárez: 10 partidos disputados con Atlético de Madrid. 8 fueron por LaLiga y 2 en Champions League. Suma cinco goles y una asistencia siendo titular indiscutido.

Gastón Pereiro: 7 partidos disputados con Cagliari. 6 fueron por Serie A y uno en Coppa Italia. En absolutamente todos ingresó desde el banco de suplentes.

Darwin Núñez: 8 partidos disputados con Benfica. 6 fueron por Liga NOS y 2 en Champions League. Suma seis goles, siendo así uno de los jóvenes de mayor proyección en Europa. Varios grandes lo siguen.

Edinson Cavani: 4 partidos disputados con Manchester United. 3 fueron por Premier League y uno en Champions League. Hasta el momento no ha marcado y suma pocos minutos debido a que vuelve de una lesión (traumatismo) y cuarentena.

Agustín Álvarez Martínez: 6 partidos disputados con Peñarol de Uruguay. 4 de ellos por la liga local y dos por Copa Sudamericana, salvo en uno fue titular siempre. Acumula tres goles.