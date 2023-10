Perú se plantea despedir a su entrenador de perder con Argentina

La Selección de Perú no arrancó de buena manera su andar en la Eliminatoria al Mundial de 2026 ya que tras fechas jugadas solo ha sumado un punto y se ubica novena en la tabla.



Y es que parece que la paciencia se ha colmado con Juan Reynoso tras la derrota del seleccionado inca ante Chile por 2-0 y es por ello que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se plantea la salida del DT si Perú pierde ante Argentina este martes.



El duelo por la cuarta fecha será crucial para la continuidad de Reynoso al mando del seleccionado peruano ya que de perder se daría por terminado su ciclo en el equipo.

De hecho, ante una eventual la salida de Reynoso del cargo ya hay varios candidatos a asumir a la escuadra peruana.



Se trata de Jorge Sampaoli, Nolberto Solano y Hernán Crespo. El favorito de la Federación sería Sampaoli quien tiene experiencia en la Eliminatoria ya que dirigió a Chile donde ganó una Copa América.



Por su parte, Solano fue asistente técnico de Ricardo Gareca en Perú y dirigió al seleccionado Sub-23 por lo que también es una opción acorde para un nuevo proceso. Sin embargo, su poca experiencia entrenando no convence.



Finalmente, otra opción que surge es la de Crespo que salió recientemente de Al Duhail de Catar, pero su costo y el no dirigir selecciones son dos factores que no lo tienen como el favorito al puesto.



Vale señalar que Perú recibe a Argentina en el estadio Nacional de Lima este 17 de octubre a las 9:00 p.m.