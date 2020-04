El acuerdo que habría hecho Gareca con Perú a causa del coronavirus

La Federación Peruana de Fútbol habría llegado a un acuerdo con Ricardo Gareca y todo el cuerpo técnico de la selección inca para reducir los salarios de todos en vista de la crisis económica que ha causado el coronavirus en el mundo.



Así lo informa este miércoles el diario ‘Líbero’, que conoció que además del cuerpo técnico, las gerencias y altos funcionarios de la Federación (FPF) han decidido voluntariamente aplicar la reducción del 25% de sus salarios durante 90 días (3 meses).



Las finanzas para la Federación peruana no pintan bien, pues dejará de recibir dinero por derechos de TV de la selección, por la Copa América, por no jugar Eliminatorias en marzo y tampoco juegos amistosos.



El buen corazón de Gareca y la iniciativa de los dirigentes peruanos, garantizará que todos los trabajadores de menor escala tengan sus salarios completos y no haya reducción de personal.