Paraguay ya está en Cali para disputar la Copa América Femenina

A ritmo de buena salsa, este jueves 30 de junio, arribaron a Cali las jugadoras de la Selección Paraguay convocadas por el técnico Marcello Frigerio para la Copa América Femenina, que tendrá su inicio de competencia el 8 de julio en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, frente al combinado colombiano.



Una avanzada de las futbolistas y el cuerpo técnico en pleno fueron recibidos por personal de las secretarías de Deporte y la Recreación, así como Paz y Cultura Ciudadana, encabezadas por Carlos Diago, titular de Deporte.

Ellas pisaron la tierra de la salsa, el deporte y la alegría con la convicción de que encontrarían un público que en otras oportunidades las ha acogido bien y que goza cada partido, a pesar de que en uno de ellos harán fuerza por el seleccionado anfitrión.



Una pareja de bailarines los aguardó a la salida del muelle internacional y con la sincronía que caracteriza a los artistas caleños cautivó la atención de las guaraníes, que desde ya empezaron a sentir el calor humano de la Sucursal del Cielo.



Las albirrojas enfrentarán a Colombia en su debut el viernes 8 de julio (7:00 p.m.) en el Pascual. En la plantilla de 23 jugadoras hay una conocida en el balompié colombiano y hoy en Brasil: la talentosa Fanny Gauto (Ferroviaria), quien estuvo en Junior, Huila y Santa Fe.



A su arribo en la tarde al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, la volante Dulce Quintana manifestó: “Muchas gracias por el recibimiento, muy felices de estar aquí, la calidez de los colombianos es impresionante y esperamos representar lo mejor posible a nuestro país. Nos alegramos mucho de este recibimiento y esperamos disfrutar mucho en Colombia”.



Sobre la llave A, que les correspondió junto a Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile, dijo: “llegamos muy bien, no hay grupo ni equipo fácil, pero esperamos dar lo mejor de nosotras”.



Gloria Saleb, de Olimpia, sostuvo: “muy lindo el recibimiento, es algo que te hace sentir como si estuvieras en tu propia casa; agradecemos mucho por este recibimiento. Es la segunda vez que vengo a Cali y me siento como en casa. La competencia va a ser muy difícil, todos los equipos se preparan; el objetivo es llegar directo al Mundial, y si no se puede, por el repechaje”.



El técnico Marcello Frigerio, quien tampoco ocultó su admiración por la capital vallecaucana, afirmó: “Estamos preparados, con la expectativa de tener éxitos, vamos a pelear. Sabemos que Cali es una ciudad que apoya mucho el fútbol femenino, nada mejor que hacer la Copa América acá, la serie principal se juega aquí, sabemos que vamos a tener muchos hinchas y apoyo al fútbol femenino. Estamos mirando que acá hay mucha alegría y eso nos encanta”.



Carlos Diago, secretario de Deportes de Cali, señaló que “es muy importante hacerles sentir ese calor y que están en la Ciudad Deportiva y la sede del fútbol femenino en Colombia y el continente. La invitación es a que acompañemos la Copa América, comprar la boleta y poder asistir a este torneo tan importante”.



Este es el grupo de convocadas por Marcello Frigerio, técnico de Paraguay:



Cristina Recalde (Juan Grande Femenino –España)



Daysy Bareiro (Juan Grande Femenino – España)



Fanny Godoy (Juan Grande Femenino – España)



Jéssica Martínez (Sevilla FC – España)



Lice Chamorro (Deportivo Alavés – España)



Dulce Quintana (Secció Esportiva AEM – España)



Tania Riso (Secció Esportiva AEM – España)



Rosa Miño (Ouriense – Portugal)



Alicia Bobadilla (San Lorenzo – Argentina)



Lorena Alonso (Millonarios – Colombia)



Rebeca Fernández (Universidad de Chile – Chile)



Gloria Saleb (Olimpia – Paraguay)



Limpia Fretes (Libertad/Limpeño – Paraguay)



María Martínez (Libertad/Limpeño – Paraguay)



Ramona Martínez (Libertad/Limpeño – Paraguay)



Fátima Acosta (Resistencia – Paraguay)



Lourdes González (Cerro Porteño – Paraguay)



Gloria Villamayor (Libre)



Verónica Riveros (Sao Jose FC – Brasil)



Fabiola Sandoval (Kindermann Avai – Brasil)



Camila Arrieta (Kindermann Avai – Brasil)



Fany Gauto (Ferroviaria FC – Brasil)



Graciela Martínez (Vasco Da Gama – Brasil)





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15