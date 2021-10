¡Que aprendan! Fuerte sanción de Fifa contra Panamá por homofobia

Ejemplo contra los desadaptados que arriban a los campos de fútbol...



La Comisión Disciplinaria de la FIFA multó a Panamá con más de 50.000 dólares y un juego sin público por los cantos homofóbicos en los partidos frente a Costa Rica y México en la fecha de septiembre del octogonal final de la Concacaf, informaron este viernes a Efe fuentes deportivas.



La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) informó de que fue "notificada por la FIFA" de la medida disciplinaria "por supuestos cánticos homofóbicos por parte de los aficionados durante los partidos de septiembre" pasado "disputados en casa".



La Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió "sancionar con 50 mil francos suizos", unos 54.156 dólares "y disputar el partido contra El Salvador a puerta cerrada", precisó la Fepafut en un comunicado oficial.



La Federación anunció que iniciará un proceso de apelación, que de ser favorable, permitirá la presencia de público en el partido contra El Salvador el próximo 16 de noviembre en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña. De no serlo, "se comunicará el proceso de devolución de boletos del partido Panamá vs. El Salvador", dijo la Fepafut.



El ente federado dejó claro que condena cualquier tipo de discriminación e instó a los fanáticos panameños a "crear conciencia y con respecto de este tipo de actitudes, que no solo perjudican a la selección nacional, sino a todas esas personas víctimas de discriminación".



La fuente deportiva dijo a Efe que, sobre el caso de la invasión de cancha en el partido de Panamá frente a la selección de Estados Unidos, el pasado 10 de octubre, "aún no se conoce nada", pero puede que esto termine en otra sanción por parte de la FIFA.