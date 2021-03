¡Felicidades doctor: Carlos Salvador Bilardo cumple 83 años!

El entrenador y director técnico campeón del mundo con Argentina en el 86, Carlos Salvador Bilardo, está cumpliendo este martes 16 de marzo 83 años, y el mundo del fútbol lo saluda con mensajes en las redes sociales.



🎂🇦🇹 ¡Felicidades Carlos! Hoy está de festejo @DoctorBilardo, símbolo destacado de nuestra historia. Campeón como futbolista y entrenador. Ah, también condujo a @Argentina a la cima del mundo en 1986.



¡Brindamos por usted! 🥂 pic.twitter.com/0H8nkTBCfa — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) March 16, 2021

📅 Hoy cumple años Carlos Salvador Bilardo, quien cambió la forma de entender el fútbol en su estancia en el #SevillaFC ⚽️✨



¡Muchas felicidades, Carlos! 🎂 🎈#WeareSevilla pic.twitter.com/hKGnAZ8VOI — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 16, 2021

Estudiantes de La Plata, el club donde consiguió seis títulos como jugador, entre ellos tres Copas Libertadores y una Intercontinental, fue uno de los primeros en saludar. Así mismo, medios de comunicación, periodistas y diferentes personalidades del mundo hicieron llegar un mensaje por medio de las redes sociales.

#CumpleSports Carlos Salvador Bilardo. Indispensable en la historia táctica y estratégica del fútbol. Esencial para la Selección Argentina. Campeón de todo como jugador de Estudiantes. Mucho más que un personaje de culto. RESPETO. pic.twitter.com/sJc9yzrnW9 — VarskySports (@VarskySports) March 16, 2021

🎂 ¡Feliz cumpleaños, Carlos Salvador Bilardo! 🙌



🇦🇷⚽️ El exfutbolista y entrenador argentino celebra hoy sus 8⃣3⃣ años de vida.



🏆 Fue tricampeón de la CONMEBOL #Libertadores con @EdelpOficial como jugador y ganó el Mundial México 1986 con @Argentina como DT.#GloriaEterna pic.twitter.com/ljqkijmhu0 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 16, 2021

🏆 Ídolo de Estudiantes. Estandarte de una Escuela. Emblema de la Selección. Tricampeón de la Libertadores como jugador, campeón de México 86' y subcampeón de Italia 90' como DT. Una mente adelantada.



🎂 Hoy está cumpliendo 83 años Carlos Salvador Bilardo. ¡Salud, Doctor! pic.twitter.com/FFtpxVZqE9 — Diario Olé (@DiarioOle) March 16, 2021

El medio de comunicación argentino TycSports se contactó con su hermano Jorge, y sobre su estado de salud aseguró “Carlos está bien. Ya se dio la vacuna, está en la casa y lo ven los nietos.... Los médicos dicen que hay que esperar, que quizás hay que hacerle otra operación, pero hay que esperar. Él come solo, se baña, camina, va al kinesiologo. Está con dos enfermeros que lo acompañan todo el día”.



Ademas, el familiar del campeón del mundo agregó que Bilardo está viendo fútbol constantemente y que aún no sabe nada de la muerte de Diego Maradona: “Siempre ve fútbol y pregunta. Los domingos o los sábado, cuando juega Estudiantes, lo vemos juntos. Vemos todos los partidos, incluso de Europa... No sabe nada de lo de Diego, ni lo del Tata, ni Sabella ni Malbernat. El médico nos dijo que no tenía sentido. Siempre habla con Ruggeri, Pumpido, Burru. Están siempre en contacto con gente conocida. Lo llaman permanentemente”, concluyó en la entrevista al medio argentino.







