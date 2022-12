¿Zidane a tomar el reto de Francia? Creen que ha llegado su hora

Mientras se jugaba la final del Mundial entre Argentina vs Francia, Toni Kroos con su hermano Felix estuvieron presentes en la transmisión de la plataforma de streaming alemana MagentaTV. Cuando culminó el compromiso y se sembró la gran duda de si Didier Deschamps seguirá o no en la dirección técnica del combinado francés, apareció un nombre que sin duda alguna, Toni conoce a la perfección.

Para nadie es un secreto que en el Real Madrid, el elenco blanco ganó las copas que más le interesan la Champions League con Zinedine Zidane en sus primera aventuras como técnico en posesión de un conjunto. Lo hizo a la perfección y ahí dirigió a grandes jugadores como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, entre otros. Y es que, el mediocentro alemán no tiene ninguna duda que el campeón del mundo en 1998 y subcampeón en 2006 puede llegar a ser el sucesor idóneo para relevar a Didier Deschamps.



Apenas terminaron los lanzamientos desde el manchón penal, Toni Kroos no demoró en decir que, “sin duda creo que Zizou no solo sería un buen sucesor, sino el mejor sucesor posible”. Continuó señalándole a su hermano Felix, “ahora, la gran pregunta es: ¿Qué quiere Didier (Deschamps)? Digamos que creo que existe un 70:30 de posibilidades para que Zizou se convierta en el nuevo seleccionador. Por lo general, creo que Zizou siente muchas ganas de volver a entrenar”.



También dejó elogios para Lionel Messi, no sin antes dejar un comentario sobre la trayectoria del argentino, “se lo merece. En cuanto a actuaciones individuales en un campeonato, nunca he visto a un futbolista jugar con tanta regularidad como a este chico. Hay que tener en cuenta que nunca ha jugado para clubes que me hagan mucha gracia, algo que comprueba que lo digo en serio”, referenció Toni Kroos.