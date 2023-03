Se buscan capitanes en Selección de España: conozca a los opcionados

La primera convocatoria de Luis de la Fuente como máximo responsable de la selección española cambió el orden de la capitanía de España.



Ya sin Sergio Busquets, y con los descartes de Jordi Alba y Koke Resurreción, capitanes en el Mundial de Qatar, dejan a Álvaro Morata, Rodri Hernández y Dani Carvajal como los jugadores con más internacionalidades pero un deseo por cumplir del seleccionador.



Pese a ello, demostró De la Fuente en su comparecencia no haber tomado una decisión sobre la capitanía, y mostró su deseo de que sean los propios jugadores los que también se pronuncien.

📸🇪🇸⚽️



👶🏻 Empezamos 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨.

👦🏻 Crecimos 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨.

👱🏼‍♂️ Triunfaremos 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨.



➡️ Yᴀ ᴛᴇɴᴇᴍᴏs ʟᴀ ᴄᴏɴᴠᴏᴄᴀᴛᴏʀɪᴀ ᴅᴇ ɴᴜᴇsᴛʀᴏ Sᴇʟᴇᴄᴄɪᴏɴᴀᴅᴏʀ ɴᴀᴄɪᴏɴᴀʟ Lᴜɪs ᴅᴇ ʟᴀ Fᴜᴇɴᴛᴇ.#VamosEspaña pic.twitter.com/Easj3wIH1W — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) March 17, 2023

"Tenemos un protocolo establecido y los que llevan más internacionalidades, son capitanes. Me gusta dar un toquecito personal con un futbolista que encaje bien en ese grupo de capitanes", adelantó De la Fuente que definió lo que espera del jugador que porte el brazalete.



"Un capitán es el líder que surge de manera espontanea y natural. Queremos buscar esa idea natural, sin tener que ser el que más veces ha sido internacional. En el vestuario hay jugadores inteligentes que valoran el liderazgo de un jugador sin que sea el que más veces ha sido internacional. Un capitán tiene que ser un ejemplo en todo al resto de los compañeros, no solo para llevar un brazalete", añadió.



No mostró preocupación el nuevo seleccionador español por el adiós de capitanes recientes como Sergio Ramos y Busquets, convencido de que llega el momento para que otros futbolistas den el paso.



"Seguro que van a seguir apareciendo líderes. Quiero un liderazgo positivo que se sume a otro liderazgo que saldrá en el vestuario, que va a aparecer. Conozco el potencial de este grupo, a los jugadores desde hace mucho tiempo y nunca faltó un líder", sentenció.



EFE