Ecuador no se guarda nada en amistosos: los elegidos por Félix Sánchez

El nuevo seleccionador de Ecuador, el español Félix Sánchez Bas, dio este jueves su primera lista de convocados con miras al doble partido amistoso contra Australia, compuesta por 24 futbolistas que estuvieron en el Mundial de Qatar 2022.



Sánchez, que el lunes fue presentado como seleccionador de Ecuador para las eliminatorias del Mundial de 2026, convocó a 21 de los 26 jugadores con los que la Tri participó en la cita mundialista, al mando en aquel entonces del argentino Gustavo Alfaro.

El exseleccionador de Qatar reintegró al equipo al defensa José Hurtado, del Bragantino de Brasil; a los centrocampistas Júnior Sornoza, del Independiente del Valle; y a Alexander Alvarado, de Liga de Quito, quienes no formaron parte del equipo en Qatar.



De los 26 jugadores mundialistas, quedaron fuera los defensas Robert Arboleda, del brasileño Sao Paulo, Jackson Porozo, del Troyes francés, los centrocampistas Ayrton Preciado, del Santos Laguna de México; Romario Ibarra, del Pachuca de México; y el atacante Djorkaeff Reasco, Newell's Old Boys argentino.



Sánchez ya había anticipado que en la convocatoria para sus dos primeros amistosos, aprovechando las fechas FIFA, lo ideal sería convocar a los que participaron en la Copa del Mundo, a los que ya enfrentó en el partido inaugural, que Ecuador ganó por 0-2 a Catar.



El técnico catalán debutará como seleccionador de Ecuador de visitante, con dos partidos amistosos en Australia el 25 y 28 de marzo.



Si bien en la convocatoria no precisaron los detalles del viaje del equipo hasta Australia, una fuente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) le aclaró a la Agencia EFE que el cuerpo técnico comandado por Sánchez y los jugadores que militan en Ecuador viajarán este viernes.



Mientras los jugadores que actúan en los equipos del extranjero llegarán directamente a Australia donde tendrán los primeros entrenamientos con el nuevo seleccionador.



Convocados en Ecuador



Porteros: Moisés Ramírez (Independiente del Valle), Alexander Domínguez (Liga de Quito) y Hernán Galíndez (Aucas).



Defensas: Piero Hincapié (Bayer Leverkusen-GER), Pervis Estupiñán (Brighton-GBR), Angelo Preciado (Genk-BEL), José Hurtado (Bragantino-BRA), Xavier Arreaga (Seattle Sounders-USA), Diego Palacios (Los Ángeles FC-USA), Félix Torres (Santos Laguna-MEX) y William Pacho (Royal Antwerp-BEL).



Centrocampistas: Carlos Gruezo (Augsburgo-GER), José Cifuentes (Los Ángeles FC-USA), Alan Franco (Talleres-ARG), Moisés Caicedo (Brighton-GBR), Ángel Mena (León-MEX), Jeremy Sarmiento (Brighton-GBR), Jhegson Méndez (Sao Paulo-BRA), Gonzalo Plata (Real Valladolid-ESP), Alexander Alvarado (Liga de Quito) y Júnior Sornoza (Independiente del Valle).



Delanteros: Kevin Rodríguez (Independiente del Valle), Michael Estrada (Cruz Azul-MEX) y Enner Valencia (Fenerbahce-TUR).



EFE