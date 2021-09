A sufrir en Barranquilla: bajas de Chile para enfrentar a Colombia

Chile tomó aire en las Eliminatorias sudamericanas. Después de haber perdido en condición de local frente a Brasil, la Roja sacó un valioso punto de su visita a Ecuador (0-0).

Ahora bien, no todo es felicidad para el equipo de Martín Lasarte. El duelo disputado en la ciudad de Quito le dejó bajas de vital importancia para el próximo duelo de Eliminatorias.



El volante Sebastián Vegas y el delantero Eduardo Vargas no podrán jugar el próximo jueves en Barraquilla frente a la Selección Colombia.



Aunque Vegas no suele tener mayor regularidad en el onceno chileno, Vargas es una de las piezas más importantes de este equipo. A él, recordemos, se suma la baja ya conocida de Alexis Sánchez.



El duelo entre australes y cafeteros se disputará el 9 de septiembre a partir de las 6 p.m.