Chile demandó a Ecuador ante la FIFA por caso Castillo: ¿Qué sigue?

A través de un comunicado oficial, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional informó este jueves de la denuncia hecha ante la FIFA por el caso del futbolista Byron Castillo, de la Selección de Ecuador. En la roja creen tener la razón para ganar puntos claves en el escritorio y aspirar a jugar el Mundial de Qatar que será a final del 2022.

El documento que fue enviado el pasado 4 de mayo por intermedio del estudio Carlezzo Abogados a la Comisión Disciplinaria de FIFA, se trata de una denuncia contra el jugador Byron David Castillo Segura y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, "debido al uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador".



El comunicado insiste en que "con base en todas las informaciones y documentos recopilados, que los hechos son demasiado graves y deben ser investigados a fondo por parte de la FIFA. Existen innumerables pruebas que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el día 25 de julio de 1995, y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad de ecuatoriana de General Villamil Playas".



Y agrega que "las investigaciones realizadas en Ecuador, entre ellas, un informe jurídico de la Dirección Nacional de Registro Civil, máxima autoridad en la materia en este país, declaró la existencia de inconsistencias en el certificado de nacimiento presentado por el jugador, e informó que este documento no existía en sus archivos internos, apuntando otras debilidades en el documento, para concluir que posiblemente era fraudulento".



De esta manera, en Chile piden investigar lo sucedido con el jugador y la selección de Ecuador. "Todo eso, obviamente, era de total conocimiento de la FEF. El mundo del fútbol no puede cerrar los ojos ante tantas pruebas. No se puede aceptar la práctica de irregularidades graves y conscientes en el registro de jugadores, sobre todo cuando hablamos de una competición mundial. Debe existir juego limpio dentro y fuera de la cancha", repuntó.