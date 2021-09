¿A improvisar? Chile, sin Vargas, sufre por el duelo contra Colombia

Se avecina un dolor de cabeza enorme para Martín Lasarte, de cara al duelo que se le avecina en el calor infernal del Metropolitano.



El seleccionador de Chile piensa cómo reforzar la ofensiva tras la suspensión del ariete Eduardo Vargas por acumulación de tarjetas amarillas, de cara al partido de este jueves contra Colombia en Barranquilla, en el que La Roja necesita ganar para tener esperanzas de estar en Catar 2022.



El delantero del Atlético Mineiro fue amonestado durante el partido del pasado domingo en Quito anotándose su segunda amarilla de las clasificatorias, por lo que no estará presente para el final de la triple fecha en Colombia.

No es una tarea fácil en tanto Vargas se transforma así en la segunda gran ausencia de la ofensiva chilena -que ya no cuenta con Alexis Sánchez por lesión muscular, aspecto que tanto para hinchas como para el cuerpo técnico ha estado al debe por la falta de productividad goleadora del plantel.



Para la triple fecha tampoco llegó Benjamin Brereton, chileno-británico que no contó con la autorización de su club para viajar y que después de hacer un buen papel en su debut por Copa América aparecía como alternativa natural para darle frescura al ataque.



"Uno de los jóvenes tendrá la responsabilidad de comandar el ataque. El fútbol es así, en algún momento toca y tendrá que estar preparado", señaló Machete en conferencia de prensa tras el empate sin goles ante la selección de Ecuador.



Las opciones de Lasarte son el ariete de Colo-Colo que ya debutó contra Brasil, Iván Morales; el delantero de Universidad Católica que ayer vio unos minutos frente al Tri, Diego Valencia; y Carlos Palacios, jugador del Inter de Porto Alegre que no fue llamado a la banca por problemas físicos.



Morales, por su parte, pasa por un gran momento junto a Colo-Colo y se ubica como el tercer goleador del torneo con 10 tantos en 17 partidos; Valencia suma tres asistencias y seis dianas en 18 partidos jugados; y Palacios aún no marca tras 23 compromisos disputados con el Inter.



Otra de las alternativas que tiene Lasarte es el experimentado Luis Jiménez, ex Inter de Milán y actual jugador de Palestino que conoce bien la posición y muestra versatilidad en el ataque.



Con todo, Chile debe salir a marcar las oportunidades creadas en el campo de juego frente a Colombia si quiere seguir en carrera rumbo al Mundial, pues en otros aspectos del juego los pupilos de Lasarte han mantenido un nivel alto tanto en posesión como en efectividad de pases y elaboración.



"Será un partido complejo (...) si nosotros no dejamos de perder el plano de la competitividad, podemos sacar un buen resultado. Es la mentalidad que hemos tratado de que perdure y demostrarlo en el juego. Estos partidos nos hemos visto bien jugando con Brasil y de visita con Ecuador. Esperamos lo mismo ante Colombia", señaló el capitán y portero de Chile, Claudio Bravo.



A la fecha, Chile marcha octavo en la tabla de eliminatorias sudamericanas con siete puntos en ocho partidos disputados.