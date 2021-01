La enigmática despedida de Vidal a Rueda: mucho cariño y una puya

La Selección de Chile ya había anunciado la salida oficial de Reinaldo Rueda, antes del anuncio de su regreso a la Selección Colombia, que se hizo oficial en las últimas horas.

Pero los jugadores chilenos apenas están procesando la noticia y mucho, empezando por el líder Arturo Vidal, lamentan el final del ciclo del técnico vallecaucano.



El mediocampista chileno escribió en sus redes sociales una sentida despedida al DT, pero también lanzó una puya: "Es una pena muy grande esta noticia de que no seguirá trabajando junto a nosotros en este camino al mundial. Se entiende y se respeta, principalmente por la responsabilidad de gente que hace daño al fútbol, como muchos de la prensa mediocre y algunos dirigentes que no entienden nada de nuestra actividad", dijo.



¿A quién se dirige su crítica? Eso no lo explicó el hoy jugador del Inter de Milán.



"Lo quiero mucho, le agradezco infinitamente y le deseo lo mejor a usted y a su cuerpo técnico en el camino que tomen , gracias por todo este tiempo juntos, por ayudarnos, todo lo que hagamos de acá en adelante también será por y para ustedes", añadió.



"Siempre fue un caballero con nosotros, un hombre valiente que tomó el desafío de acompañarnos en un momento difícil y nos ayudó a encontrar las fuerzas para seguir luchando por nuestra querida selección... GRACIAS PROFE

Le deseo lo mejor y nos vemos en Qatar 2022!!!", concluyó. Sin duda, deja huella Rueda en el país austral.