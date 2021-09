Preocupación en Chile por dos referentes, previo al duelo con Colombia

Mientras en territorio colombiano la Selección prepara un partido crucial por Eliminatorias, Chile, su rival, tiene encendidas las alarmas por el estado físicos de algunos referentes.



Según ha informado la prensa chilena, el entrenamiento del lunes, realizado en la ciudad de Quito, Ecuador, tuvo como novedad la ausencia de dos habituales del once titular.

Lo anterior fue una decisión del cuerpo técnico comandado por Martín Lasarte con el objetivo de darle descanso a quienes, según su parecer, tuvieron un enorme desgaste tras el empate a cero frente a la selección ecuatoriana.



En este orden de ideas, Arturo Vidal y Charles Aranguiz son los apuntados. “En la práctica que se realizó en el estadio de Barcelona de Guayaquil, no aparecieron ni el "Rey Arturo" ni el "Príncipe", quienes se quedaron haciendo trabajo regenerativo en el hotel de concentración”, señala el medio ‘Redgol’.

Respecto a la posibilidad de que ambas estrellas se pierdan el duelo de este jueves, la información que se tiene, por ahora, es que justamente su ausencia de la práctica es para que “lleguen en las mejores condiciones posibles” al duelo en Barranquilla. “Todo es por precaución y no sería nada preocupante”, detalla el medio.



Vale la pena recordar que para la triple jornada no fue convocado Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, la principal pieza de ataque, no jugará en el Metropolitano por acumulación de tarjetas. Razón por la que una posible ausencia de Vidal y Aranguiz sería mortal para Lasarte.