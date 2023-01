Brasil sigue insistiendo por DT europeo: quieren reunirse pronto

Ya ha pasado un poco más de un mes desde la prematura eliminación de la selección de Brasil bajo las órdenes de Tite, Una crónica de una salida anunciada del director técnico que antes de que iniciara el sueño mundialista, ya había notificado públicamente que, tras acabar el Mundial de Qatar, eso sería todo con el combinado brasileño. Así fue. Una vez quedaron eliminados en cuartos de final contra Croacia, renunció al cargo en la rueda de prensa.



Tras la salida ya anunciada de Tite de la selección de Brasil, se empezó a rumorear los posibles sustitutos del entrenador brasileño y para sorpresa del país, quieren cambiar la historia con un candidato extranjero. Sonaron José Mourinho, Roberto Martínez, Luis Enrique y Carlo Ancelotti. Dos ya han hablado al respecto y negaron la posibilidad.

Roberto Martínez firmó con la selección de Portugal, mientras que Carlo Ancelotti dijo que se retiraría en el Real Madrid. Por su parte, José Mourinho al parecer sí estuvo muy cerca, de hecho, un exjugador que fue dirigido por el portugués reveló que hasta le pidió que fuera su asistente técnico en el banquillo del combinado nacional.



Sin embargo, ese gusto por parte de Ronaldo Nazário de contar con un director técnico extranjero revolucionando el banquillo de Brasil tuvo comentarios de apoyo y otros de poco gusto. A falta de dos meses para que de inicio las Eliminatorias sudamericanas, el combinado nacional debe firmar pronto a un nuevo estratega y en esa búsqueda aparece Carlo Ancelotti, el deseo que no quieren perder y que quieren asegurarlo en las próximas semanas.

Y aunque Carlo Ancelotti dijo que su anhelo es pensar en su familia cuando salga del Real Madrid, Brasil no se lo pondrá así de sencillo. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), quiere aprovechar el mal momento que vive el elenco español y quiere atar al estratega próximamente. De acuerdo con la web UOL Esporte, ese es el candidato que le llama la atención a la CBF.



Carlo Ancelotti ya había sentenciado que no tomaría el cargo de una selección en estos momentos. Quiere aprovechar lo que le queda en los banquillos del Real Madrid, pero el mal momento que viven los blancos en LaLiga, Supercopa de España y en la Copa del Rey puede ser un tema de convencimiento de cara a una reunión con la CBF en próximas semanas. Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación manifestó que, "queremos un entrenador respetable, que brinde un nivel de juego acorde con los futbolistas, que sea ofensivo. Daremos todo lo necesario para que haga un excelente trabajo. Queremos un entrenador dedicado y comprometido”.



No obstante, parece muy complicado que Carlo Ancelotti pueda llegar al país sudamericano, pero sonó el nombre por el mismo Ronaldo Nazário quien está apegado a la selección y a la CBF de la mano de Ednaldo Rodrigues buscando al candidato y el mismo exjugador del Real Madrid, cercano a la institución blanca sería el enlace para realizar una reunión con Rodrigues y directivos de la Confederación. A falta de dos meses para que empiece el camino por las Eliminatorias de la CONMEBOL, sería aún más difícil que el italiano llegue, dado que quiere cumplir con su contrato con el Real Madrid que va hasta mediados de 2023.