Argentina Sub-20: las joyas en Europa, uno juega en el Real Madrid

Todo está listo para que el jueves 19 de enero empiece la fiesta juvenil en Colombia. Las diez selecciones de Sudamérica competirán por cuatro cupos para disputar la Copa del Mundo en Indonesia en el 2023, pero antes tendrán que medirse en el Sudamericano de la categoría que se disputará en Colombia. Uno de los grandes competidores que promete mucho es la selección de Argentina dirigida por un experimentado en las canchas como Javier Mascherano.



Javier Mascherano, el gran líder del Liverpool y del FC Barcelona tendrá en este momento un gran reto como estratega y quiere cumplirlo de la mejor manera con sus 23 seleccionados para afrontar el Sudamericano Sub-20. 23 jugadores que actúan más que todo en el fútbol argentino, pero también cuenta con grandes protagonistas del balompié europeo.

La selección de Argentina Sub-20 busca con antelación preparar de la mejor forma su camino por el Sudamericano de la categoría y por esta razón, ya llegaron a Colombia concentrados en la ciudad de Cali, donde se disputará la primera fase para luego dar lugar a Bogotá. En el grupo A, los argentinos tendrán que enfrentar a los anfitriones Colombia, Paraguay, Brasil y Perú, y su camino iniciará el sábado 21 de enero ante los guaraníes.



Vélez Sarsfield es el club que más jugadores aporta para la selección de Argentina dirigida por Javier Mascherano, y solo hay un futbolista de River Plate. Entre los citados por Javier Mascherano también aparecen dos jugadores que demuestran su talento, o mejor dicho, esperan su momento para deslumbrar en Europa, dado que todavía no han gozado de oportunidades en sus respectivos equipos. Como si fuera poco, también hay un representante que por ahora actúa en el fútbol argentino, pero tendría todo arreglado para saltar a nada más ni nada menos que al Manchester City.

Máximo Perrone es el nuevo Julián Álvarez, o por lo menos así quiere que sea Pep Guardiola. El volante de Vélez Sarsfield ya ha recibido varias llamadas por parte del director técnico español que desea contar con los servicios de una joya argentina. Por esta razón, ofrecer un gran Sudamericano en los meses de enero y febrero del 2023 le permitirían salir de Argentina en busca de esa oportunidad que tuvo Álvarez en el cuadro celeste. Con la camiseta de Vélez, Perrone jugó 33 partidos y anotó dos tantos. Pero Perrone no es el único que podría estar jugando en tierras europeas. De hecho, ya hay dos representantes.



Sumado a Máximo Perrone, hace poco fue el Brighton & Hove Albion quien firmó a Facundo Buonanotte, volante ofensivo de 18 años. El mediocampista que salió de Rosario Central sorprende por todo su talento y su potencial. Y el Sudamericano también será una gran oportunidad para poder demostrar su buen juego y quien sabe, no solo quedarse en el Brighton, sino enamorar a un club más grande para el futuro. Sin embargo, el proyecto de Roberto Di Zerbi, estratega de las 'Gaviotas', puede ser provechoso para Buonanotte. Llegó a Inglaterra con 34 partidos encima, cuatro goles y dos asistencias.



Finalmente, tal vez el jugador de mejor club en el exterior es el hispano argentino, Nicolás Paz, hijo del exjugador argentino Pablo Paz quien pasó por varios clubes de España, entre ellos, el Tenerife, ciudad donde nació Nicolás. Ya ha contado con rodaje en el Real Madrid Castilla y también en el equipo de mayores de la institución blanca acercado por Carlo Ancelotti al primer plantel en la Copa del Rey, aunque no jugó ni un minuto en el partido contra el Cacereño donde recibió la convocatoria del italiano. Es un volante de 18 años, y sabe que si tiene un buen Sudamericano, podría recibir mejores oportunidades no solo en la Copa sino en LaLiga. Así las cosas, el sueño empezará el sábado 21 de enero para Argentina cuando enfrenten a Paraguay que llegará con un partido encima luego de debutar contra Colombia el jueves 19.