¿Qué plan tendrá Martino contra Colombia? Así juegan los mexicanos

Colombia vive horas cruciales para volver a presentarse a nivel internacional y esta vez lo hará contra un seleccionado mundialista a quien ya ha enfrentado anteriormente con buenos resultados a favor, pero donde en esta ocasión los de Lorenzo buscarán seguir probando nómina para el próximo proceso de las Eliminatorias a 2026.



Para este partido, el equipo dirigido por Gerardo Martino no tendrá a cinco jugadores importantes que seguramente serán del plan de juego para el Mundial de Qatar, pero que para esta ocasión no los podrá tener. Así las cosas, Rogelio Funes Mori, Luis Romo, Jorge Sánchez, Raúl Jiménez y Héctor Herrera no serán de la nómina para el ‘Tata’, quien esperará emplear su mismo estilo con otro tipo de jugadores.



Centran su juego en mediocampo: algo que ha caracterizado al seleccionado mexicano desde que llegó Gerardo Martino, fue la implementación de un juego de toque en el mediocampo con jugadores como Álvarez, Herrera y Guardado, quienes han sido los encargados de surtir a delanteros.



Juega con extremos: el delantero tiene en su nómina al delantero de Nápoles, Hirving Lozano, quien con Colombia es el arma más potente que tendrá Martino y además, viene de anotarle a Perú en su más reciente partido. El único punta que podría ir sería Roberto Alvarado, quien viene sustituyendo a Jiménez y acompañando a Martín, quien es otro extremo potente que posee el ‘Tata’.



Seguridad y juego de atrás: con el popular Guillermo ‘Memo’ Ochoa defendiendo el arco, Gerardo Martino ha confiado en el experimentado portero para ser el guardián de México y además se le ha exigido jugar con los pies, dándole salida a su equipo desde la parte defensiva para conectar con el mediocampo y finalizar con la explosión de sus extremos.