Partidos imperdibles del fin de semana: Sel. Colombia, el plato fuerte

Se avecina un fin de semana cargado de fútbol por cuenta de los amistosos internacionales que afrontarán algunas selecciones, así como repechaje al Mundial de Qatar, Liga de Naciones y acción de futbolistas colombianos en Brasil y Argentina. Imperdible también la jornada en la liga colombiana, donde se vivirá una nueva jornada de los cuadrangulares.

Viernes, 3 de junio

10:30 am | Argelia Sub-23 vs Colombia Sub-19

Torneo Maurice Revello



1:45 pm | Bélgica vs Países Bajos

​Liga de Naciones



1:45 pm | Francia vs Dinamarca

Liga de Naciones



Sábado, 4 de junio

10:30 am | Francia Sub-20 vs Argentina Sub-20

Torneo Maurice Revello



1:45 pm | Italia vs Alemania

Liga de Naciones



5:00 pm | Ceará (Steven Mendoza) vs Coritiba

Brasileirao



5:00 pm | Paranaense (Nicolás Hernández) vs Santos

Brasileirao



5:00 pm | Avaí vs Sao Paulo (Andrés Colorado)

Brasileirao



5:15 pm | Nacional vs Bucaramanga

Cuadrangulares - Liga Betplay



6:30 pm | Atlético Goianiense vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Brasileirao



7:30 pm | Junior vs Millonarios

Cuadrangulares - Liga Betplay

Domingo, 5 de junio

10:30 am | Perú vs Nueva Zelanda

Amistoso internacional



11:00 am | Gales vs Ucrania

Repechaje al Mundial de Qatar



11:00 am | Talleres (Rafael Pérez/Diego Valoyes) vs Sarmiento

Liga de Argentina



12:00 pm | Arabia Saudita vs Colombia

Amistoso internacional



1:00 pm | Argentina vs Estonia

Amistoso internacional



1:45 pm | Portugal vs Suiza

Liga de Naciones



3:00 pm | Envigado vs Ind. Medellín

Cuadrangulares - Liga Betplay



3:00 pm | Estudiantes (Nelson Deossa) vs Gimnasia (Johan Carbonero)

Liga de Argentina



4:00 pm | Estados Unidos vs Uruguay

Amistoso internacional



5:30 pm | Boca Juniors (Frank Fabra, Jorman Campuzano, Sebastián Villa) vs Arsenal

Liga de Argentina



6:30 pm | México vs Ecuador

Amistoso internacional



7:30 pm | Defensa y Justicia (Raúl Loaiza) vs River Plate (Juan Fernando Quintero)

Liga de Argentina



7:35 pm | Tolima vs La Equidad

Cuadrangulares - Liga Betplay

Lunes, 6 de junio

1:45 pm | Croacia vs Francia

Liga de Naciones