Este jugador pidió ayuda psicologia, luego de perder la Copa América

El defensa brasileño Renan Lodi, del Atlético de Madrid, reveló este lunes que se puso en manos de un psicólogo para superar el error que cometió en la final de la pasada Copa América, que a la postre propició el triunfo de Argentina en el Maracaná.



"Fue todo muy duro. Lloré bastante. Me quedé mal de la cabeza y fui en busca de un psicólogo y todo porque era bien difícil. Fue cuando di aquella caída dentro del club también. Me afectó bastante", dijo el lateral en una entrevista a TNT Sports Brasil.

Lodi dijo que tras ese error, que permitió al argentino Ángel Di María marcar el único tanto de la final disputada el 10 de julio de 2021 en el Maracaná, llamó a un psicólogo que conocía de cuando era jugador del Athletico Paranaense.



"Ocurrió ese problema en la selección y me dije: necesito colocar mi cabeza en orden. No era depresión, pero iba camino del entrenamiento (con el Atlético de Madrid) y me quería volver; salía a jugar y quería salir rápido del partido. Fue difícil", explicó.



"Ahí me dije: tengo que llamar (al psicólogo) y necesito desahogarme, necesito comunicar todo lo que estoy sintiendo. Y al hacerlo, me quité eso peso de encima y me dejó más fuerte. Hoy continúo trabajando con él", completó.



Lodi, de 23 años, da hoy por superada esa fase y asegura que ahora está "muy feliz" con el momento que está viviendo en el Atlético de Madrid, donde últimamente juega en una posición más adelantada que la de lateral izquierdo.



Sobre ese cambio, dijo que al principio se resistió un poco, que su "posición preferida es la de lateral izquierdo", pero que es un trabajador más del club y que está "para ayudar y sumar". "Ahora me está gustando más. Estoy muy feliz en esta nueva posición", subrayó.



Asimismo, afirmó que la reciente llegada del mozambiqueño Reinildo Mandava, que juega también en el lateral izquierdo, le dio "más motivación". También destacó que el técnico Diego Simeone "está haciendo un gran trabajo" esta temporada, pese a las críticas que ha recibido por el irregular rendimiento del equipo.



"A mitad de temporada todos los equipos van a oscilar", alegó para después añadir que Simeone les pide que "no se acomoden".



Por otro lado, calificó de "final" el partido contra el Manchester United que jugarán este miércoles por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, tras el 1-1 de la ida. "Estamos preparados para hacer un gran partido (...) Empatamos, pero todo está abierto para Manchester, que tiene un equipo fantástico", declaró.



