Brasil no se afana por el entrenador: a la espera de aclarar el futuro

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aclaró este viernes que está buscando a un seleccionador "competente" para sustituir a Adenor Leonardo Bacchi "Tite", que no necesariamente tiene que ser extranjero.



La aclaración fue hecha por el coordinador técnico de la selección brasileña, el exmundialista Ricardo Gomes, en respuesta a las insistentes versiones de prensa en el sentido de que el órgano rector del fútbol brasileño está buscando a un extranjero para dirigir la selección cinco veces campeona del mundo.

"La dirección de la CBF está abierta (a varias opciones) y lo que vale es la competencia. En Brasil tenemos entrenadores capacitados y a disposición", afirmó Ricardo Gomes en la rueda de prensa en la que fue anunciada la lista de convocados para el amistoso del 25 de marzo en que Brasil visitará a Marruecos.



Gomes aclaró que la CBF es consciente de que tanto los propios jugadores de la selección como la afición brasileña lo que está exigiendo es un entrenador competente y no necesariamente extranjero.



"En Brasil tenemos grandes entrenadores. Contamos con técnicos capacitados que cumplen los requisitos del presidente (de la CBF)", insistió Ricardo Gomes. La lista de convocados para el amistoso, el primero de Brasil tras el Mundial de Qatar 2022, fue anunciada por el técnico Ramon Menezes, que en enero se coronó campeón sudamericano con la Sub'20 de Brasil y está ejerciendo como seleccionador interino de la absoluta.



Menezes fue la solución provisional ante la demora de la CBF para encontrar un sustituto para Tite y en medio de las versiones de que el organismo quiere un entrenador extranjero pero no ha llegado a acuerdos con los que ha entrado en contacto hasta ahora.



La CBF ha desmentido en dos oportunidades que tenga un acuerdo con el técnico del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, y afirmó que todas las informaciones divulgadas sobre el posible sustituto de Tite no pasan de "especulaciones".



La prensa brasileña lleva semanas especulando sobre el posible sucesor de Tite y ha mencionado como candidatos al español Luis Enrique, al francés Zinedine Zidane o a los portugueses José Mourinho, Abel Ferreira y Jorge Jesus, además de Ancelotti.



Meneses dio a entender en la rueda de prensa de este viernes que su aspiración es permanecer en la Sub'20 y no asumir la absoluta. "Mi compromiso es con la Sub'20, pero, como soy funcionario de la CBF, estoy cumpliendo una misión que me encargaron", dijo.



EFE