La insólita razón por la que Casemiro no estaría contra Colombia

La preocupación en el entorno brasileño empezó en horas de la mañana, pues poco se sabía de la llegada de Casemiro a la concentración de los de Tite. La CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) afirmó que el volante no se había integrado a los trabajos en Bogotá, debido a problemas personales. Sin embargo, empiezan a surgir nuevas versiones del porqué de su ausencia.



De acuerdo a información del diario AS, el brasileño sigue en Madrid y no viajó rumbo a Colombia, pues la canarinha se concentra en la capital de la República, para luego desplazarse a Caracas, donde jugará contra Venezuela. La ausencia del volante se debe a una infección dental, caso que están analizando para determinar si es o no baja para las tres jornadas de Eliminatorias.



Especificamente es en las cordales, o conocidas popularmente como las muelas del juicio. El brasileño se encuentra con fuerte dolor y fiebre, por lo que no pudo tomar vuelo a Bogotá ni entrenarse con sus compañeros. De llegar a un dictamen médico de que no podrá estar, será baja para los duelos contra Venezuela, Colombia y Uruguay, incorporándose de nuevo al mando de Ancelotti con el Real Madrid.



Gran parte del grupo de la Selección Brasil ya se encuentra en Bogotá, donde montaron su concentración express, entrenando en el estadio de Techo y hospedándose en el occidente de la capital colombiana.