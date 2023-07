En Brasil confían en Ancelotti: así ratifican su llegada en 2024

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, dijo estar seguro de que Carlo Ancelotti asumirá la conducción de la Canarinha a mediados de 2024, pero se abstuvo de divulgar si las partes firmaron un precontrato, o si recibió la confirmación del italiano.



"Él va a estar (a mediados del próximo año en Brasil). Pueden estar seguros", afirmó el dirigente a decenas de periodistas que lo rodearon cuando abandonó la rueda de prensa que concedió el entrenador Fernando Diniz, quien ha sido designado como seleccionador interino de Brasil.

Rodrigues dijo igualmente que el técnico del Real Madrid "tiene derecho a no decir lo que quiera", al ser interrogado por los motivos para que Ancelotti continúe negando que tiene un acuerdo con la Confederación.





El dirigente, en medio de la confusión que se formó al final de la rueda de prensa de Diniz y de tropiezos mientras caminaba, afirmó que la CBF ya anunció el momento en que Ancelotti es esperado en Brasil para asumir como técnico de la Canarinha. Pese a que la Confederación no ha anunciado formalmente ni la contratación ni la fecha en que el italiano asumiría, Rodrigues dijo el miércoles en declaraciones a una televisión que Ancelotti comandará Brasil durante la Copa América de 2024.



El torneo, sin embargo, será disputado entre el 20 de junio y el 14 de julio del próximo año en Estados Unidos, y Ancelotti tiene contrato con el Real Madrid español hasta el 30 de junio. La mayor parte del torneo, además, coincide con parte del mandato de Diniz como seleccionador interino en Brasil.



"Él firmó un contrato el 5 de julio que se extiende hasta el 5 de julio de 2024. Él será quien decidirá si permanecerá durante esa parte de la Copa América", afirmó el presidente de la CBF al ser interrogado sobre un período en el que los dos entrenadores coincidirían. Antes de que Rodrigues fuera nuevamente evasivo en sus respuestas, Diniz se negó a dar cualquier información sobre la posible llegada de Ancelotti al banquillo de la selección absoluta.



"No voy a entrar en el asunto de Ancelotti. Eso es un tema del presidente (de la CBF). Voy a hablar de mi estilo de juego", afirmó Diniz en la rueda de prensa. "Sobre Ancelotti sé de los planes que hay pero no sé cómo están. Van a tener que buscar otra forma de confirmar esa información", agregó.



El técnico del Fluminense dijo igualmente que no conoce personalmente Ancelotti y que, en sus conversaciones con los dirigentes de la CBF, le garantizaron que tendrá total libertad y autonomía para imponer su estilo de juego sin tener que escuchar a nadie, en una referencia al italiano.



EFE