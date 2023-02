En Argentina esperan a Lionel Scaloni: pendientes de la renovación

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, no quiso dar ningún detalle sobre la renovación del seleccionador, Lionel Scaloni, aún pendiente de firma, y se limitó a decir este martes: "Espere una buena noticia".



A preguntas de la prensa sobre la posible renovación de Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Albiceleste, 'Chiqui' Tapia únicamente contestó: "Estamos acostumbrados a dar buenas noticias, así que espere una buena noticia. La vamos a volver a dar".

El dirigente respondió así durante una rueda de prensa ofrecida en el predio de la AFA, en Ezeiza (provincia de Buenos Aires), con motivo de la reunión de la Corporación Juntos 2030, que integran Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile para promover y desarrollar la candidatura sudamericana para la organización de ese Mundial.



"Me agarraste distraído", bromeó el dirigente del fútbol argentino tras la pregunta sobre la renovación de Scaloni antes de responder que espera una buena conclusión. Después del título logrado el 18 de diciembre de 2022, las celebraciones por el triunfo y los festejos navideños, se esperaba un viaje del seleccionador argentino a su país desde España, donde reside, para ultimar los detalles de su renovación al frente de la Albiceleste, pero este no ha tenido lugar.



Ambas partes han expresado en distintas ocasiones que la idea es mantener el vínculo que, hasta ahora, ha dado tres títulos a Argentina: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. No obstante, aún falta concretar la rúbrica entre Tapia y Scaloni. El exjugador de los españoles Deportivo de La Coruña, Racing Santander y Mallorca, los argentinos Newell's Old Boys y Estudiantes de la Plata, los italianos Lazio y Atalanta y el West Ham inglés dirigió a la selección sub'20 antes de liderar la absoluta desde 2019.



En la Copa América 2019, Argentina logró el tercer puesto; tras el título de 2021 logrado ante Brasil, obtuvo la Finalissima 2022, jugada contra Italia, y firmó la clasificación para Qatar 2022 cinco fechas antes de la conclusión de las eliminatorias. En el Mundial disputado en tierras cataríes, tras el tropezón inicial de la fase de grupos contra Arabia Saudí -su única derrota en el torneo-, la Albiceleste se proclamó ganadora tras vencer en la final a Francia, que llegaba como vigente campeona.



EFE