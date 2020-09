Scaloni, directo: respondió a Di María por no convocarlo en Argentina

Ángel Di María explotó contra Lionel Scaloni por no haberlo incluido en la lista de convocados para el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, y el entrenador de la Selección Argentina le respondió tratando de no entrar en polémicas.



“No le cerramos la puerta a nadie, la Seleccion es de todos, las puertas están abiertas y en ese sentido soy bastante claro. Ahora mismo las cosas están así pero en un futuro puede ser lo contrario”, declaró el técnico en diálogo con 'Cadena 3 Argentina'.

La Albiceleste comenzará su camino en las Eliminatorias recibiendo a Ecuador en La Bombonera (8 de octubre) y visitando a Bolivia en La Paz (13 de octubre). "Tengo un equipo en la cabeza, con 12, 13 o 14 posibles titulares. Lo tengo claro y sé muy bien hacia dónde vamos”, afirmó Scaloni.



Y agregó: “Tenemos ganas de jugar y competir. Estamos confiados en que nos va a ir bien aunque hace mucho que no jugamos. Cuando agarramos la Selección era un momento de recambio y no había una base de jugadores, pero ahora sí la tenemos”.



“Este parate por el coronavirus no nos vino nada bien porque queríamos seguir jugando, pero al menos tenemos una buena base y tengo confianza en lo que viene. Yo quiero que el equipo juegue bien y gane y lo vamos a intentar al máximo”, continuó el seleccionador.



Y cerró: “Me gustaría que el que venga sepa bien a qué viene: quiero que la Selección gane y que la gente se identifique con este equipo. La idea principal es que la Selección juegue bien para intentar ganar”.