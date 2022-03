Argentina llegará con este récord a Catar: le apuntan al Mundial

La Albiceleste y Lionel Messi cerraron las eliminatorias sudamericanas, a la espera del partido pospuesto ante Brasil, con una goleada ante Venezuela por 3-0 y un empate 1-1 ante Ecuador que les hizo alcanzar el récord histórico nacional de 31 partidos sin perder que tenía la selección argentina de 1991-1993, dirigida por Alfio Basile.



A pesar de las múltiples bajas por suspensión, lesión, gripe y coronavirus, Argentina consiguió cuatro de los seis puntos en juego y volvió a demostrar que es un equipo muy difícil de vencer.

¿EL ÚLTIMO PARTIDO DE MESSI Y DI MARÍA EN ARGENTINA? El triunfo del viernes 25 de marzo ante Venezuela por 3-0 fue, seguramente, el último partido de Lionel Messi en Argentina antes de un Mundial. Incluso pudo haber sido el último de 'la Pulga' con la camiseta albiceleste en su tierra natal.



"Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas, llegue a ir bien o mal. No sé, la verdad no lo sé. Esperemos que se dé de la mejor manera. Pero seguramente después del Mundial cambien muchas cosas", dijo el astro del fútbol apenas terminado ese partido.



La máxima figura argentina, que cumplirá 35 años este 24 de junio, fue titular en la victoria por 3-0 ante la Vinotinto y anotó el tercer gol. Los otros dos fueron obra de Nicolás González y Ángel Di María, que llegó con molestias físicas e ingresó en el segundo tiempo.



Di María, autor del gol ante Brasil en la final de la pasada Copa América que Argentina ganó por 0-1, volvió a recibir el cariño de los hinchas, fue ovacionado y también deslizó que está por retirarse de la selección. "Siempre soñé con todo lo que viví en esta hermosa noche. Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina", escribió 'Fideo' a través de las redes sociales.



LAS AUSENCIAS Emiliano 'Dibu' Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía no pudieron jugar en esta doble fecha porque fueron suspendidos por la FIFA, Lisandro Martínez, Alejandro 'Papu' Gómez y Marcos Acuña fueron baja por lesión y Lautaro Martínez porque dio positivo de coronavirus. Además, Germán Pezzella y Joaquín Correa, titulares ante Venezuela, se perdieron el partido ante Ecuador por un cuadro gripal.



LA DEFENSA, EL ORDEN Y LA EFECTIVIDAD, LAS CLAVES ANTE ECUADOR Argentina sufrió ante una ya clasificada selección ecuatoriana, pero estuvo a pocos segundos de quedarse con la victoria en un campo de juego bastante dañado gracias a un gol de Julián Álvarez y una sublime tarea del portero Gerónimo Rulli y de los defensas y centrocampistas.



En una de las últimas jugadas del partido, el árbitro cobró penalti tras consultar el VAR (sistema de videoarbitraje) por una mano de Nicolás Tagliafico en el área. En el tiempo añadido, el histórico Enner Valencia convirtió de rebote, luego de que Rulli le atajara el penalti pero dejara la pelota picando dentro del área.



LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS Con un partido pendiente entre sí, Brasil y Argentina ocupan las dos primeras posiciones de las eliminatorias sudamericanas con 45 y 39 puntos, respectivamente. Uruguay, con 28, y Ecuador, con 26, también sacaron su pasaje para Catar. Perú (24) deberá jugar una repesca y Colombia (23), Chile (19), Paraguay (16), Bolivia (15) y Venezuela (10) quedaron fuera del Mundial.



EL RÉCORD Con estos dos resultados, la Albiceleste alcanzó la marca histórica de 31 partidos sin derrotas que tenía la selección argentina de Basile. El equipo liderado por Messi acumula 20 partidos ganados y 11 empatados. En esta racha invicta, Argentina se consagró campeón de la última Copa América, disputada en Brasil en 2021, y cortó una sequía de 28 años sin títulos que se extendía desde 1993 justamente cuando la selección de Basile ganó la Copa América de Ecuador de ese año.



Basile, sin embargo, reclama dos partidos más no reconocidos por la FIFA jugados en 1991, uno ante Resto de América y otro ante Resto del Mundo.



LO QUE VIENE Argentina, campeón de la última Copa América, enfrentará a Italia, ganador de la Eurocopa, el 1 de junio en Inglaterra por la Copa Euroamericana. También tiene pendiente sin fecha confirmada el partido pospuesto ante Brasil de la sexta jornada de las eliminatorias sudamericanas que se suspendió el 5 de septiembre a los cinco minutos por invasión de campo de autoridades sanitarias brasileñas, que alegaban que algunos jugadores argentinos no podían jugar ese partido.



Además, la AFA analiza la posibilidad de programar otros dos partidos amistosos antes del Mundial de Catar, que comienza el 21 de noviembre.



LA LISTA DEL MUNDIAL, SIN SORPRESAS "Si hubiera un tapado lo hubiera traído. ¿Voy a esperar a último momento para traerlo? Tapado no hay. Ya tenemos problemas para meter 23, veo difícil que sea uno de los que no está habitualmente", adelantó el seleccionador Lionel Scaloni.



La Albiceleste suele jugar, cuando puede, con su alineación ideal: Emiliano Martínez en la portería, Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian Romero (o Lisandro Martínez), Nicolás Otamendi y Marcos Acuña (o Nicolás Tagliafico) en la defensa, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso en el centro del campo y Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez en la delantera.



EFE