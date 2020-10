Lo sufre Argentina: figura es baja para enfrentar a Bolivia

Luego de derrotar 1-0 a la Selección de Ecuador en la Bombonera, Argentina ya piensa en la segunda fecha de Eliminatorias cuando enfrente el próximo martes, en condición de visitante, a la Selección de Bolivia.

En el marco del partido que se disputará en la Paz, el combinado celeste confirmó que no contará con una de sus estrellas, luego de que el jugador no se recuperara de sus problemas de salud.



Se trata del delantero de la Juventus, Pablo Dybala, quien no pudo estar en el primer duelo frente a Ecuador por un cuadro gastrointestinal, y ahora, por la misma razón médica, es baja para enfrentar a Bolivia:



"El jugador Paulo Dybala no viajará a Bolivia con la Selección ya que no se encuentra en condiciones para la práctica deportiva. Continuará recuperándose luego de su cuadro abdominal", publicó la Selección Argentina en sus redes sociales oficiales.