Argentina y Scaloni tomaron esta decisión: acuerdo con el entrenador

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, manifestó este miércoles su confianza en que Lionel Scaloni renovará su contrato como seleccionador de Argentina, tras conquistar el Mundial de Qatar.



"Cuando 'el Gringo' venga, que está de vacaciones y está disfrutando de su familia, nos sentaremos y terminaremos lo que hay que terminar. Los dos somos hombres de palabra y los dos nos dimos la palabra. A veces hay temas menores, que hay que terminarlos, y eso es lo único que falta", aseguró Tapia a radio La Red. En los próximos días, Scaloni viajará desde España hasta Argentina y, presumiblemente, se reunirá con Tapia para negociar la renovación de su contrato, que expiró a finales del año pasado.

"Yo sé que ni bien venga firmará su contrato y continuará el cuerpo técnico que nos dio tantas alegrías, porque es lo que todos queremos y es a lo que nos comprometimos, tanto 'el Gringo' como yo", reiteró el presidente de la AFA.



Según Tapia, los jugadores de la selección de Argentina "valoran muchísimo" la confianza de su técnico y desean su continuidad, un anhelo compartido por los dirigentes del Comité Ejecutivo de la AFA. "Hay una selección para ocho o diez años más. Lo más importante es el proyecto", aseveró Tapia. El pasado lunes, Scaloni aseguró en una radio española que estaba a punto de viajar a Argentina.



"Espero sentarme con el presidente y ver si llegamos al acuerdo que queremos. Tengo una buena relación, le agradezco la oportunidad y cuando vaya anunciaremos lo que tenga que ser", comentó durante una charla en la Cadena COPE, en la que también fue consultado sobre si algún día le gustaría entrenar a España. "¿Por qué no? España me dio un montón y es mi segunda casa", respondió.



Nacido en el pequeño municipio de Pujato (provincia de Santa Fe) en 1978, Scaloni debutó al frente de la selección argentina el 8 de septiembre de 2018 y fue ratificado en el cargo dos meses después, en medio de las críticas por su falta de experiencia en los banquillos.



Con el paso del tiempo, el técnico se ha consagrado como uno de los más grandes en la historia del combinado nacional, conquistando la Copa América (2021), la 'Finalissima' ante Italia (2022) y la Copa del Mundo (2022), con un balance de 37 victorias, 15 empates y 5 derrotas. Como futbolista, militó en los españoles Deportivo de La Coruña, Racing de Santander y Mallorca, los argentinos Newell's Old Boys y Estudiantes de La Plata, en los italianos Lazio y Atalanta y el inglés West Ham.



EFE