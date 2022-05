Scaloni, sin preocupación ante ausencia de Messi: ‘rendimos igual’

Lionel Scaloni, técnico de la selección Argentina, aseguró que el homenaje previo a la Finalissima de este miércoles es "justo" y que nunca acabará, porque en todos los estadios del mundo "siempre se hará un homenaje a Maradona". El técnico argentino atendió a los medios antes del partido entre Italia y Argentina.



"Nos gustaría ganar porque es un título, pero lo más importante es seguir con la línea de juego de aquí a noviembre. Más allá de que sea un título, jugar con esta camiseta implica siempre competir al máximo. Es lo que vamos a hacer mañana", dijo Scaloni en rueda de prensa.

Sobre las rotaciones y los posibles cambios para el encuentro de este miércoles, Scaloni apuntó: "Este equipo ha demostrado que en algunas posiciones han jugado otros jugadores y han rendido igual. No me preocupa, lo que me preocupa es que los que salgan mañana estén al 100 %, porque algunos no han podido recuperar del todo bien".



"Hemos entrenado como nunca", prosiguió Scaloni sobre el trabajo en Bilbao. "Porque la última vez que tuvimos una semana larga para prepararnos fue antes de la Copa Amércia. Ha sido el momento de más entrenamiento que hemos tenido desde que estoy en la selección. Hemos ajustado alguna cosa, repitiendo cosas que hemos venido haciendo bien. Me gustó tener estos días", señaló.



Scaloni también habló sobre el homenaje a Maradona y dijo que es algo "justo" y que "nunca acabará". "Siempre habrá un homenaje para él en todos los estadios del mundo". Argentina, que lleva 31 partidos seguidos sin perder, se medirá a un rival europeo como Italia, que busca quitarse el mal sabor de boca de no poder estar en el Mundial de Catar.



"Inmerecidamente se quedaron fuera del Mundial, hablamos del ganador de la Eurocopa. Es una selección del máximo nivel mundial. Se han quedado fuera por aspectos del fútbol como que a veces la pelota no entra. Mancini le ha dado una identidad a la selección que hace años que no tenía", afirmó.



EFE