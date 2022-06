Lionel Scaloni no quiere favoritismos, de cara a Catar 2022

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, fue tajante al ser preguntado si su equipo es favorito para el Mundial y lo negó rotundamente.



El entrenador argentino habló ante la prensa tras la victoria por 0-3 ante Italia en la Finalissima de Wembley, con la que suman 32 encuentros invicto antes del Mundial de Catar. "Absolutamente no", dijo Scaloni al ser preguntado si son favoritos a la Copa del Mundo. "No somos más o menos candidatos que otro por haber ganado este partido. El Mundial es otra cosa", añadió.

"Me pone feliz ver a la gente contenta, que hayan podido venir tantos a ver a la selección, sobre todo porque muchos viven aquí y han podido disfrutar del partido. También me hace feliz que mi familia haya podido venir a verme", comentó. Scaloni analizó el triunfo ante Italia, aunque no quiso calificarlo como el mejor de su etapa como seleccionador.



"Sobre el equipo, seguimos madurando y eso es lo importante, sobre todo ante un enorme rival, de los mejores. Hicimos un buen partido, sufrimos por momentos, pero era más o menos lo que habíamos pensado y el partido salió bien". "Hoy creo que fue por momentos un buen partido y en el primer tiempo hubo momentos en los que pudimos estar mejor. Ellos tienen una enorme jerarquía y nos pusieron en dificultad. No sabría decirte si fue de los mejores. Este, dado el rival, magnifica todo", consideró.



Sobre su ciclo en la selección, Scaloni apuntó que lo que quiso hacer desde el principio era una "reestructuración". "Queríamos volver a los orígenes, jugar con esta camiseta como si lo único que importara fuera nuestra familia y la gente. Fue fácil porque los jugadores lo entendieron. Es mérito suyo. El que viene sabe lo que tiene que hacer", apostilló Scaloni.



EFE