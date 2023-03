Locura en Argentina: monumental festejo de jugadores e hinchas

El seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, expresó este jueves en Buenos Aires, en medio de una gran emoción, su "agradecimiento eterno" al grupo de jugadores que se proclamaron campeones del mundo en Qatar 2022.



"Quiero decir solo esto: agradecimiento eterno a este grupo de jugadores, el fútbol es de ellos y sin ellos no podíamos haber salido campeones del mundo", dijo desde el centro del campo el técnico con el que la Albiceleste ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial 2022, tras el amistoso que Argentina ganó por 2-0 a Panamá.

El exjugador de, entre otros, los españoles Deportivo de La Coruña y Mallorca definió como "increíble" el triunfo cosechado el 18 de diciembre de 2022 y recordó que "todos los que se ponen esta camiseta dejan hasta la última gota de sudor y a veces el resultado no se dio".



Scaloni fue interrumpido en varias ocasiones por los gritos y cánticos de los 83.000 aficionados que colmaron las gradas del Estadio Monumental, lo que le llevó a las lágrimas, máxime cuando comentó que "el regalo más grande del mundo" para él era la presencia de su padre en la cancha.



Es muy difícil ganar un Mundial, creo que lo tenemos que disfrutar. Verlos así no tiene precio, no tiene precio. En mi vida pensé que iba a tener este reconocimiento y ahora ellos se están dando cuenta de lo que han logrado. Es por ustedes", aseveró el seleccionador.



La fiesta vivida esta noche en el Estadio Monumental de Buenos Aires ante 83.000 espectadores tuvo como excusa el partido amistoso jugado entre Argentina y Panamá, el primero de los de Lionel Scaloni desde el 18 de diciembre de 2022, cuando se proclamaron campeones del mundo.



En aquel momento no pudo concretarse, debido precisamente a la acumulación de casi cinco millones de hinchas en las calles. El 20 de diciembre, dos días después de ganar el Mundial, la 'Scaloneta' salió en autobús desde el predio de AFA para completar un recorrido triunfal por la avenida 9 de julio, arteria principal de la capital argentina, pero el avance fue tan lento por la multitud que se quedó a varios kilómetros y sus ocupantes fueron evacuados en helicópteros.



El martes 28 Argentina se medirá con Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.



EFE

