Alerta en Argentina: baja importante para enfrentarse a Chile

Argentina ya tiene su cupo asegurado para Catar 2022, esperando rematar de la mejor forma las Eliminatorias, siendo juez de varias selecciones que aún no definen su clasificación y tendrán que esperar hasta las últimas jornadas. La ausencia de Messi y otros jugadores, complica un poco el panorama, pero, hay alternativas por parte de los de Scaloni.

Sin embargo, habrá otra novedad. Lionel Scaloni no estará en la delegación que se desplazara a Chile. De acuerdo a información del diario Olé, el mismo entrenador confirmó que no podrá estar con la delegación “Quiero confirmar un par de noticias de último momento. Pablo Aimar y yo no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa porque es contacto estrecho de un familiar, nunca entró en la burbuja. Yo cumplí con el aislamiento varios días y sigo dando positivo”.



El estratega contrajo el virus hace dos semanas, pero, es necesario una prueba negativa para ingresar a Chile, por lo que no podrá estar, además, confirmó quienes estarán en el banquillo “Van a estar Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente, que se suma”.