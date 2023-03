Este campeón del Mundo no estará con Argentina: baja confirmada

La Selección Argentina estrenará su título del Mundial de Catar 2022 contra Panamá, en una fiesta armada para estar con su afición, en el estadio Monumental de Núñez, en el marco de la fecha FIFA. Scaloni acudió a todos los campeones del mundo, integrando a algunos que no estuvieron en la cita orbital.



Una de las dudas era la de Alejandro ‘Papu’ Gómez, quien ha presentado molestias físicas con el Sevilla de España, luego de lesión de tobillo con la que terminó en Catar 2022.



Así lo anunció el volante en sus redes sociales “Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande porque me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño. Gracias por sus menajes y estoy seguro que nos volveremos a ver. Acá seguiré recuperándome para volver a jugar. Los abrazo a la distancia”.



Pese a todo esto, de acuerdo a información de Infobae, la AFA no recibió la notificación directa del Sevilla, para confirmar la no asistencia de Gómez para la fecha FIFA.