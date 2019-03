Muller no se guardó nada: habló sobre Low y su salida de Alemania

Joachim Low, entrenador de la Selección de Alemania, le 'bajó el dedo' a tres grandes figuras del equipo, que han pasado por varias generaciones y siguen en el élite del fútbol con sus clubes. El entrenador afirmó que no contará más con Muller, Boateng y Hummels, jugadores del Bayern Múnich.

"Por supuesto, sigo perplejo con la repentina decisión del entrenador. No la entiendo para nada. Hummels, Boateng y yo mismo estamos todavía en disposición de jugar al fútbol al más alto nivel", afirmó Muller, delantero, tras un video en sus redes sociales.

El alemán, que ha venido rotando con James Rodríguez en Bayern, dio con toda tras la decisión de Low, debido a que no entiende cómo fue que pasó y el argumento de quedarse por fuera de la Selección.



"Cuanto más lo pienso, más me enfada la forma en la que esto se ha hecho. No entiendo por qué debe ser una decisión ya final", finalizó Muller.





Hasta el momento, ni Boateng ni Hummels se han pronunciado, aunque sí lo hizo Bayern Múnich, equipo en que los tres futbolistas juegan.