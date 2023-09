Crisis en Alemania no es casual: cifras que persiguen a la selección

Escándalo mundial: la selección de Alemania, ganadora de cuatro Copas del Mundo, está en la peor crisis futbolística tal vez de su historia. Este sábado 9 de septiembre perdió 1-4 con Japón, en amistoso internacional disputado en Wolfsburgo, y completó tres derrotas consecutivas en juegos de preparación.



Alemania se prepara para ser anfitrión de la Eurocopa 2024, por lo que no está jugando partidos oficiales, sino amistosos. Este año ha disputado seis amistosos, solo ganó uno, empató otro y perdió cuatro: uno de ellos fue contra Colombia en junio.



Sin embargo, lo que pasa con Alemania no es cuestión de suerte, crisis pasajera o casualidad. AL contrario, la mala racha es el reflejo de un proceso que no viene dando frutos en los últimos años, y las cifras lo demuestran.



El seleccionado alemán, tradicional potencia del fútbol europeo, viene de fracasar en el Mundial de Qatar 2022, pues no pasó de fase de grupos, justamente eliminado por Japón y por España. Y ojo, porque en el Mundial de Rusia 2018 tampoco pudo avanzar a segunda fase (octavos de final).



Además, en la Nations League, el certamen más joven de la UEFA, no ha podido pasar de fases de grupos en las tres ediciones que se han organizado.



En la última Eurocopa (2020), los alemanes quedaron eliminados en octavos de final contra Inglaterra. Ese certamen le ha sido esquivo desde 1996, y no llega a la final desde 2018…hace 15 años.



El balance es preocupante: de los últimos 17 partidos apenas ganó 4; pero la verdad es que el problema es de fondo, estructural, y no se ve una solución cercana.