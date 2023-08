Debacle en la Selección Alemania: se suma otro fracaso mundialista

La Selección Alemania realizó una decepcionante participación en el Mundial femenino, quedando eliminada en la fase de grupos. El empate contra Corea del Sur las sentenció, pues en el duelo paralelo, Marruecos sorprendió y derrotó a Colombia, quedándose con el segundo cupo.



Las dos veces campeonas del mundo llegaban a Australia-Nueva Zelanda como una de las favoritas para quedarse con la corona, no solo por su historia, sino la calidad de cada una de sus futbolistas, que están en la elite del deporte.



Sin embargo, el fútbol alemán recientemente se ha visto manchado por sus participaciones en las distintas competiciones internacionales a nivel de selecciones. No solo en la femenina, pues cabe recordar que la categoría masculina lleva dos ediciones de las Copas del Mundo sin acceder a la fase de octavos de final.



En las categorías inferiores femeninas, se quedaron por fuera en la fase de grupos en el Mundial Sub 20 y en la masculina, no accedieron al certamen de esa categoría. Hace un tiempo Schweinsteiger culpó a Pep Guardiola, al llegar con su estilo de juego y que en Alemania pensaron que tenían que jugar a eso, traicionando sus valores en la cancha.