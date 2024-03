Se definen los últimos cupos: así se jugará el repechaje de Euro 2024

Mientras otros equipos se preparan para la Eurocopa 2024 con tranquilidad, 12 selecciones europeas deberán pelear por los últimos tres cupos para el torneo más importante de selecciones de ese continente.



Este jueves 21 de marzo tendrán lugar las seis semifinales que serán a partido único ya que el próximo martes 26 de marzo se conocerá a los tres clasificados que saldrán de las rutas A, B y C de los Playoffs.



Estos enfrentamientos deberán tener ganador este jueves y en caso de que haya empate al final habrá prórroga y si es necesario, tanda de penaltis.

Por la Ruta A van Gales, Finlandia, Polonia, Estonia. Por la B están Bosnia y Herzegovina, Ucrania, Israel e Islandia, mientras que por la C irán Georgia, Luxemburgo, Grecia y Kazajistán.



Recordemos que estas doce selecciones entraron a la repesca de acuerdo a su rendimiento en la Nations League 2022/23, normalmente las primeras de grupo de las Ligas A, B y C, pero si ya clasificaron son sustituidas por el siguiente equipo mejor clasificado de su liga. Las cuatro plazas de los play-offs son asignadas a cada liga desde la Liga C hasta la A en orden alfabético inverso.



En caso de haber menos de cuatro selecciones de una liga en Play-Offs, la primera plaza disponible fue asignada a la ganadora de grupo de Liga D, Estonia.



El resto de plazas se asignaron de acuerdo a la clasificación de la Nations League a los seleccionados mejor clasificados que aún no se habían metido a la Euro, con la restricción de que los primeros de grupo de las Liga A, B, C no podían estar en una ruta con selecciones de ligas superiores.



En cada ruta, el primer clasificado jugará con la cuarta y la segunda y tercera selección clasificada jugarán entre sí por un pase a la final.



Vale señalar que el ganador de la Ruta A irá al grupo de Países Bajos, Austria y Francia. El vencedor de la Ruta B tendrá que medirse a Bélgica, Eslovaquia y Rumania mientras que el que gane la C chocará contra Turquía, Portugal y República Checa.



Semifinales de repechaje de Eurocopa 2024

Jueves, 21 de marzo



Ruta A:

Polonia vs. Estonia

Gales vs. Finlandia



Ruta B



Israel vs. Islandia

Bosnia y Herzegovina vs. Ucrania



Ruta C



Georgia vs. Luxemburgo

Grecia vs. Kazajistán



Finales de repechaje de Eurocopa 2024

Martes, 26 de marzo



Ruta A: Polonia - Estonia vs. Gales - Finlandia

Ruta B: Israel - Islandia vs. Bosnia y Herzegovina - Ucrania

Ruta C: Georgia - Luxemburgo vs. Grecia - Kazajistán