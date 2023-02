Scolari cambió de opinión: nombró a dos DTs argentinos para selección

Desde que Tite abandonó a la selección de Brasil, una decisión que ya estaba tomada desde antes de empezar el Mundial en Qatar 2022, el combinado brasileño ha estado buscando la manera de contratar a un estratega idóneo para tomar las riendas antes de junio cuando empezarán las Eliminatorias con destino a la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Opiniones divididas después de las malas actuaciones en los certámenes mundialistas han hecho que la 'Canarinha' contemple cambiar su historia con un director técnico extranjero.



Brasil nunca ha tenido un director técnico foráneo, pero todo podría indicar que esta sería la primera ocasión. Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) lo tiene claro y es arreglar con un estratega extranjero.

¿Lo aceptarán? Pues en la cabeza de Ednaldo Rodrigues está el querer cambiar la historia de Brasil y por esta razón, la idea es que Luis Enrique, José Mourinho, Abel Ferreira, Carlo Ancelotti, entre otros nombres puedan llegar a firmar con el combinado nacional brasileño. Sin embargo, Rivaldo ya habló fuerte y claro y tildó como una falta de respeto contratar a un director técnico extranjero. Ronaldo Nazário por su parte lo aceptó y de hecho, es uno de los mediadores con Ednaldo para llegar a dar con el hombre indicado. El español es el que más gusta aunque Luiz Felipe Scolari no tuvo piedad contra el asturiano.



Cuando se habló de la reunión con Luis Enrique, el exentrenador de Brasil y del Palmeiras, habló fuerte y claro, pues sentenció al ex Barcelona que, aunque ganó todo como estratega del equipo culé, a nivel de selecciones no ha logrado hacer nada. Scolari fue uno de los primeros en pedir a un brasileño como director técnico en el combinado nacional. No obstante, habría cambiado de opinión, tal vez se dio cuenta que convencer a Ednaldo Rodrigues sería imposible.

La cabeza de Ednaldo Rodrigues está más que decidida de contratar a un estratega extranjero, y tiene que ser pronto, puesto que en junio empezarán las Eliminatorias camino al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Luiz Felipe Scolari es un hombre más que capacitado para hablar de la selección de Brasil como el último campeón de una Copa del Mundo con el combinado nacional en 2002.



En diálogo con DSports Radio, Luiz Felipe Scolari eligió a dos posibles candidatos para llegar a la selección de Brasil, uno que no tiene experiencia en selecciones, otro que sí la ha tenido pero que siembra muchas polémicas. Se trata nada más ni nada menos que de Marcelo Gallardo, quien Scolari dijo, "Gallardo sería óptimo". Marcelo no tiene club desde que abandonó en diciembre a River Plate y su nombre ha estado vinculado con clubes como el Ajax y anteriormente con el Villarreal.



Luis Felipe Scolari también nombró a otro argentino para tomar las riendas de la selección de Brasil, que actualmente es director técnico de un combinado nacional. Se trata de Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador de Paraguay. Sobre Barros Schelotto, el brasileño mencionó, "el DT de la selección paraguaya, Guillermo Barros Schelotto, también". El cambio de opinión de Scolari generó mucha sorpresa en Brasil. Los nombres ya están puestos, el paso ahora es de Ednaldo Rodrigues si quiere a los europeos o a los sudamericanos.