Desmienten a Rueda en Chile: Bravo no va a Copa por veto de compañeros

lejos de bajar la tensión en Chile y sumar aliados, Reinaldo Rueda enfrentaría una dura pugna interna en la selección mayor, a solo unos días de la Copa América de Brasil.

El diario El Mercurio de ese país publicó una nota exclusiva con testimonio de dos testigos, cuya identidad no fue revelada, que desmintieron al DT respecto de su explicación a la ausencia del arquero Claudio Bravo.



Rueda había dicho que su ausencia era consecuencia de una larga lesión, mucho tiempo de para e incluso justicia con su importancia histórica, pues no quería hacerlo ir al equipo para ser suplente.







Sin embargo, según esta versión periodística, la decisión fue precipitada por los referentes de la Selección, que le habrían pedido a Rueda que no convocara a Bravo.



"Reinaldo Rueda conversó con Gary Medel, Mauricio Isla, Charles Aránguiz y Erick Pulgar... Todos le dijeron lo mismo: no querían a Bravo en la selección", dijo una de las fuentes a El Mercurio.



Según el medio, Alexis Sánchez y Arturo Vidal no opinaron sobre el tema, pero muchos otros sí lo hicieron y amenazaron con dejar el equipo si Bravo, acusado de traidor por las declaraciones de su esposa tras la eliminación de Rusia 2018, regresaba a la convocatoria.



"Con esto, Bravo ya no vuelve más... Y si vuelve, son varios, al menos 10, los que se van de la Selección. ¿Por qué dijo lo que dijo? Quizás cree que a Chile le va a ir mal en Brasil, entonces él piensa volver como el gran salvador", añadió una de las fuentes.



¿Por qué tanta incomodidad? El informante le dijo a El Mercurio: "Ya que contó lo del casino, entonces contemos todo. Porque sí, unos compañeros fueron al casino y después a la casa de uno de los cinco. ¿Cómo supo él? Porque fue uno de los que llegó a la casa. El sexto fue él. Y eso que en Pinto Durán tenía todos los privilegios posibles: era el único que podía dormir con su hijo. El resto, nada. Con su egoísmo está perjudicando a mucha gente y a la Selección".



La molestia pasa también por un tema económico: "cuando pasó el tema de los premios al Mundial de 2014, fue él (Bravo) quien decidió no pagar a todos los que participaron del proceso. Dijo que una comisión lo había decidido, pero no. Nuestro error fue bancarlo y no decir que no teníamos nada que ver".



La misión de Rueda, tomada la decisión de excluir a Bravo de la Selección de Chile, que defiende la corona en Brasil, es lograr unidad ante la ola de acusaciones y el denso ambiente al interior de su equipo.