Leyenda culpa a Everton del fracaso de Irlanda en Eliminatorias

No ha sido un buen comienzo para la Selección de Irlanda en las Eliminatorias europeas rumbo a Catar 2022. El seleccionado que dirige Stephen Kenny cayó derrotado (0-1) el pasado sábado 27 de marzo frente a Luxemburgo, desatando una ola de críticas en el país del Viejo Continente, ya que la selección acumula dos derrotas consecutivas y es último en el grupo A.

Justamente, tras la dolorosa derrota sufrida en casa, Roy Keane, exjugador del Manchester United y leyenda de Irlanda, se refirió al fracaso de su país en el inicio de las Eliminatorias, asegurando que el mal momento del combinado nacional, se debe, en gran parte, a que su mejor jugador, Seamus Coleman, capitán de Everton, está en mal nivel como consecuencia del bajo ritmo competitivo que tienen los toffees en Inglaterra.



"Seamus Coleman es el mejor jugador que tiene Irlanda con diferencia y lo preocupante es que nuestro mejor jugador es lateral... Está jugando para un club brillante como el Everton, pero es que ellos nunca luchan por los títulos y no compiten en Europa", dijo el exfutbolista en ITV Sports.



La crítica de Keane pasa porque no hay jugadores de Irlanda que marquen la diferencia en los clubes de Europa, y eso, según él, es un factor determinante en el despeño de la selección en los juegos clasificatorios a la Copa Mundo.



"Analizo a todos los jugadores irlandeses todos los fines de semana, y ninguno de ellos está haciendo demasiado en sus clubes. Lo están haciendo bien, pero sólo juegan en la Liga local. Nuestro seleccionador poco puede hacer si los jugadores no están a la altura con su nivel de juego", finalizó.