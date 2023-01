Países Bajos presentó nuevo DT: 'Quiero hacer las cosas diferentes'

Un viejo conocido de la selección de Países Bajos fue confirmado como el nuevo director técnico del combinado neerlandés tras la renuncia de Louis van Gaal. Un ciclo que terminó sin títulos y que llevaba vigente desde el 2020 hasta finales del 2022. Los últimos movimientos en los banquillos por parte de la 'Naranja Mecánica' han sido regresos de viejos conocidos como la del ex Manchester United y ex Barcelona, van Gaal, como también el nuevo seleccionador confirmado, Ronald Koeman.



Ronald Koeman estuvo en la dirección técnica de la selección de Países Bajos desde el 2018 hasta el 2020, para luego tomar las riendas del Barcelona donde no le fue muy bien. Sin embargo, ahora en una nueva experiencia en el combinado nacional llegó pisando fuerte con varios cambios que quiere realizar.

Con base en los resultados que obtuvo Louis van Gaal y el equipo que el seleccionador ex Manchester United quiso implantar en el Mundial de Qatar, Ronald Koeman espera cambiar distintas cosas en la nueva era del combinado nacional en busca de clasificar a la Eurocopa del 2024 y obtener los mejores resultados en las Eliminatorias europeas.



Ronald Koeman aseguró cambiar varios aspectos, como por ejemplo, " quiero hacer las cosas de manera diferente. En Países Bajos intentamos jugar un fútbol atractivo y mantenernos invictos durante 20 partidos. Sería increíble si pudiera hacer eso. Volveremos al sistema que utilizábamos antes: 4-3-3". De vuelta con Koeman, el primer objetivo será debutar con triunfo ante Francia en las Eliminatorias de la Eurocopa 2024.