Bélgica recibe gran noticia de cara al Mundial: Lukaku volvió en Inter

El belga Romelu Lukaku, delantero del Inter de Milan, volvió a entrenar este jueves con el resto de sus compañeros, después de casi dos meses alejado de la rutina grupal por su lesión en el músculo flexor del muslo izquierdo.

Los exámenes médicos a los que se sometió el pasado martes tranquilizaron al cuerpo técnico, que aún así prefirió que el miércoles trabajara individualmente, según los medios locales.



Ahora, ya de nuevo en la dinámica colectiva, Lukaku queda a la espera de la decisión de su técnico, el italiano Simone Inzaghi, de convocarle para el choque ante el Fiorentina de este próximo sábado, aunque se prevé que en caso de entrar en la lista no juegue de inicio.



El objetivo del jugador, indican los medios, es el de llegar en plenas condiciones físicas al encuentro decisivo ante el Viktoria Plzen checo, en el que una victoria clasificaría matemáticamente al conjunto 'nerazzurri' a octavos de Liga de Campeones.



Once partidos se ha perdido entre todas las competiciones el ariete belga en estos 53 días que ha estado lesionado, entre ellos los trascendentales por un puesto en octavos ante el Barcelona en Liga de Campeones, en lo que fue una baja muy sensible para el esquema de Inzaghi.



EFE