¡Todo era cierto! El cortocircuito que condenó a Argentina en Rusia

Cada historia que se contó hace dos años era cierta: la Selección Argentina nunca le creyó al técnico Jorge Sampaoli y eso condenó su aspiración en el Mundial de Rusia 2018.

El encargado de confirmar las suspicacias que sobreviven después de dos años fue Marcos Rojo, quien acabaría siendo el héroe de la clasificación a los octavos de final con su gol contra Nigeria.



"En Rusia de entrada ya no salieron las cosas. Después se hacen muchos cambios con Croacia. Me toca salir a mí, a Angel (Di María), a Biglia... Cuando metés la mano así es jodido. Si no te sale bien perdés toda la credibilidad del plantel. Yo sentía que Jorge había perdido un poco el norte y no sabía cómo seguir. Se le notaba. El jugador lo percibe", contó Rojo en entrevista con Infobae.



El jugador comentó que tras perder 3-0 contra Croacia los jugadores se le plantaron a Sampaoli y le hicieron la realidad: "así no vamos a ningún lado".



Y el DT no lo tomó mal, según dijo Rojo: "La charla era eso. Decirle que no lo estábamos entendiendo, que por ahí se lo notaba perdido, que se veía que la relación con Beccacece no era la mejor y eso al grupo le influía un montón. Después de Croacia quedamos todos mirando Islandia-Nigeria y gracias a Dios nos quedó una chance más... La idea fue que entendiera que estábamos en un momento recontra mil complicado y que si no lo hacíamos juntos no lo íbamos a sacar adelante. Él podía tomar las decisiones que le parecían bien, pero la correcta fue ésa: que dieran la cara los más grandes. Más allá de que Kichan (Pavón) cuando entró jugó bien, Maxi Meza también... No es fácil jugar un Mundial y más uno así. Si no ganás te volvés a tu casa con una mochila que no te la sacás nunca más. A los chicos que vivieron la eliminación en primera ronda en el 2002 hoy en día se lo siguen recordando. Bielsa también... "



Al final hubo acuerdo pero la imagen de Sampaoli, su autoridad, quedó en nada: "No era momento para andar apostando o intentando algo raro. Él lo aceptó de la mejor manera, sabiendo que teníamos la razón. Si no, hoy no estaríamos hablando de que pasamos la zona".



Argentina perdió en octavos contra Francia 4-3, el campeón mundial. Pero de nuevo fueron los líos en el vestuario la nota predominante. De la buena experiencia de Sabella en Brasil se pasó a un Sampaoli que no estuvo a la altura de su sueño de dirigir a la Selección y al final fue otro Mundial de Messi sin poder levantar el trofeo para su país.