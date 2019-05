Rodrygo, promesa brasileña, no aguantó presión de Selección y Santos

Rodrygo tiene 18 años, todos ellos viviendo la presión del fútbol profesional y tratando de sobrellevarla, aunque no siempre consiga hacerlo fácilmente.

El atacante, una de las promesas del fútbol brasileño, confesó que sufrió la presión que ejerció la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para que estuviera en la selección en el torneo amistoso Esperanzas de Toulon en Francia, un compromiso que él no quería pues esperaba despedirse de su club, el Santos, y de su país antes de unirse al Real Madrid, equipo que lo fichó hace un año.



"Llegamos a un acuerdo con la CBF, me voy a quedar. Mi papá me confirmó que será así. Pasé mala noche, vomitando, con la garganta inflamada. Creo que era por la ansiedad por saber si seguiría aquí o no, pero gracias a Dios, se dio todo bien y mi despedida será el día 12", dijo el jugador.



Su preocupación era no perderse, ese día, el clásico contra Corinthians, un partido que para él era más importante que estar en Toulon.







Rodrygo Goes dijo que él fue quien eligió quedarse en Santos la última temporada a pesar del fichaje que logró con Real Madrid por una cantidad cercana a los 45 millones de euros.