Portugal ya tiene nuevo seleccionador: un histórico cambiará la idea

Cristiano Ronaldo a diferencia de Lionel Andrés Messi nunca referenció si Qatar fue o no su último Mundial, pero sin duda alguna, con la edad que tiene (37), se puede evidenciar que no estaría en el certamen de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Así las cosas, de haber sido esta la última competencia a nivel de selecciones que disputó en las citas orbitales, se despidió sin la posibilidad de quedar campeón, título que sí logró ganar su competidor, Messi.



Independientemente de si se va o sigue en la selección de Portugal, los lusos buscarán tarde o temprano la renovación en sus líneas, pues saben que no solo Cristiano Ronaldo estará de salida próximamente, sino otros jugadores como Pepe rozando casi los 40 años de edad. Tras la salida de Fernando Santos ya empieza la reestructuración

Aunque sonaron varios nombres prestigiosos para recalar en la selección de Portugal y con el máximo anhelo de contar con José Mourinho, la Federación Portuguesa de Fútbol ya eligió y se habría decantado por técnico mundialista. Tras la decepción de Bélgica, Roberto Martínez abandonó al combinado belga y pese a las distintas ofertas que tuvo con clubes como el Everton que quería repatriarlo, el ibérico quiere aceptar a los lusos.



Por ahora no han confirmado las partes que Roberto Martínez será el próximo seleccionador, pero es el hombre que ha elegido Portugal para ser el nuevo estratega de Cristiano Ronaldo. El primer reto sería clasificar a la Eurocopa de 2024, y se estima que firmaría hasta finales del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. A su vez, tendrá la dura decisión de convocar o no a Cristiano Ronaldo tras su bajón en el certamen orbital de Qatar.

La llegada de Roberto Martínez sería un hecho histórico en la selección de Portugal. Pues, tuvieron que pasar 109 años desde la creación de la Federación Portuguesa de Fútbol para que firme un estratega distinto a los de habla portuguesa. Solo brasileños y lusos habían administrado el combinado nacional europeo. ¿Cristiano Ronaldo lo aprobará? ¿Qué c