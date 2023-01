Roberto Martínez repasó el Mundial en Qatar: ¿Regresará Eden Hazard?

Bélgica fue una de las grandes decepciones del Mundial de Qatar 2022. Quedó tercera en su grupo y solo sumó una victoria ante Canadá en el debut mundialista. Acompañado de Dinamarca, fue la peor selección, sacando por obvias razones a la anfitriona, que se adjudicó como el rendimiento más pobre de un combinado nacional que es sede en la historia de las Copas del Mundo.

Pero, nadie esperaba que la tercera del mundo en Rusia 2018 se fuera eliminada en la primera instancia. Una pena fue el rendimiento que demostró Bélgica, y como resultado, Eden Hazard anunció su adiós del combinado nacional belga y también Roberto Martínez, director técnico, quien se despidió en la rueda de prensa tras igualar sin goles contra Croacia en el último compromiso de la fase de grupos.



Casi un mes después del adiós de Bélgica del Mundial de Qatar de 2022, Roberto Martínez referenció cómo fue el camino de los belgas en dicho certamen mundialista. El ibérico habló con HLN y tocó varios temas, entre ellos, la falta de gol, los supuestos problemas internos, los cuales desmintió, y también el ciclo cumplido de Eden Hazard, algo que, como señaló, no puede evitar que no juegue en el Real Madrid.



En los convocados de Bélgica no hubo mucha nueva generación y Roberto Martínez explicó su convocatoria de esta manera, “después de Rusia, ampliamos el núcelo. Ahora teníamos más opciones en cada posición. Más jugadores con experiencia en la selección. Antes no teníamos eso. El hecho de que Eden Hazard y Jéremy Doku no puedan jugar en su club y que Romelu Lukaku se vuelva a lesionar justo antes del Mundial… esos factores no los puedo controlar”.



Tras la eliminación prematura, criticaron bastante al grupo entero de Bélgica. Sobre esto, Roberto Martínez señaló, “sabes de qué se trataba. El grupo supuestamente era demasiado viejo o lento. Los jugadores no hacían minutos con sus clubes. El foco estaba en la negatividad. E incluso las ‘noticias falsas’ llamaron la atención”.



De los líos internos entre Eden Hazard, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, entre otros, comentó que, “el grupo sintió que casi todos los medios continuaron con esa noticia falsa. A partir de ese momento nos separamos del mundo exterior. Pero de repente los jugadores estaban realmente listos. Para mostrar que son de hecho un grupo. Entrenaron excelentemente para Croacia dos veces y también viste a otro equipo en ese partido. Nos hizo más fuertes como grupo”.



Por último, sobre Eden Hazard y su adiós, aseveró, “no fue una sorpresa. Eden tiene dos pasiones: su familia y el fútbol. En una de esas pasiones ha sufrido enormemente en los últimos dos años. Nunca había tenido lesiones. Fue un jugador increíble para los Red Devils, debemos apreciar eso. Ya había grandes nombres por encima del número 10 en las camisetas, pero ha escrito historias con letras de oro en su puesto. Todo en él ha hecho de la selección nacional una mejor institución”.



Además, dedicó palabras a un posible regreso del capitán, “no. Siempre regresas para una competencia específica. Una Eurocopa o una Copa del Mundo. Eden es un jugador de equipo. No creo que regrese para un torneo para el que no se clasificó en el campo. Entonces también estorbaría a alguien que lo hiciera. Pero mi sueño es, no digo que esté sucediendo, que Eden Hazard regrese para los Juegos Olímpicos de París. Esa sería una forma de terminar su carrera internacional. Si la Sub-21 puede clasificarse, ¿no sería fantástico ver a Eden Hazard jugar al fútbol en París?”.